Комплект для прочищення труб PC 20
Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від побутової мийки високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів. Напір води забезпечує мимовільне переміщення мийної головки і ретельне очищення засмічених жолобів, труб та стоків.
Особливості та переваги
Легке очищення завдяки високому тиску
- Ефективне і швидке видалення засмічення в трубах
Чотири спрямовані назад струменя високого тиску
- Легко просувається по трубах
Захищений від заломів і вигинів
Латунне з'єднання
- Тривалий термін служби.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|20
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,26
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,541
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 340 x 100
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
- Для очищення водостоків
- Для очищення зливних труб
- Для очищення водостічних жолобів
