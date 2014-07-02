Комплект для прочищення труб PC 20

Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.

Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від побутової мийки високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів. Напір води забезпечує мимовільне переміщення мийної головки і ретельне очищення засмічених жолобів, труб та стоків.

Особливості та переваги
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Ефективне і швидке видалення засмічення в трубах
Чотири спрямовані назад струменя високого тиску
  • Легко просувається по трубах
Захищений від заломів і вигинів
  • Захищений від заломів і вигинів
Латунне з'єднання
  • Тривалий термін служби.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 20
Колір чорний
Вага (кг) 0,26
Вага (з упаковкою) (кг) 2,541
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 250 x 340 x 100

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Відео

Області застосування
  • Для очищення водостоків
  • Для очищення зливних труб
  • Для очищення водостічних жолобів
Аксесуари
Запчастини для Комплект для прочищення труб PC 20

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.