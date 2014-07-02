Комплект для прочистки труб PC 20
Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от бытовой мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.
Особенности и преимущества
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Эффективное и быстрое удаление засорений в трубах
Четыре направленные назад струи высокого давления
- Легко продвигается по трубам
Защита от изгибов и переломов
- Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
- Долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|20
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,26
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,541
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 340 x 100
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Для очистки водостоков
- Для очистки сливных труб
- Для очистки водосточных желобов
Принадлежности
Запчасти для Комплект для прочистки труб PC 20
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.