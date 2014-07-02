Комплект для промивання труб PC 15
Комплект для прочищення труб із 15-метровим гнучким текстильним шлангом і латунним наконечником ефективно усуває засмічення завдяки чотирьом зворотним струменям та підходить для всіх мийок високого тиску Kärcher K 2–K 7.
Комплект для прочищення труб і усунення засмічень у каналізаційних та водостічних системах. Чотири спрямовані назад струмені забезпечують плавне просування шланга всередині труби та ефективно видаляють засмічення. Гнучкий високоякісний текстильний шланг довжиною 15 м оснащений надзвичайно коротким латунним наконечником, що полегшує рух у трубі. Протизгинний рукав і латунний з’єднувач забезпечують підвищену довговічність. Підходить для використання в приміщенні та на відкритому повітрі з усіма апаратами високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.
Особливості та переваги
Додаткове коротке латунне сопло
- Легко просувається по трубах
Шланг, армований текстильною опліткою
- Високоякісний гнучкий шланг
Чотири спрямовані назад струменя високого тиску
- Ефективне і швидке видалення засмічення в трубах
Легке очищення завдяки високому тиску
Байонетне з'єднання
- Дуже зручна в застосуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|15
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,164
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,411
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 250 x 80
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
- Для очищення труб
- Для очищення зливних труб
- Для очищення водостоків
