Комплект для промивання труб PC 15

Комплект для прочищення труб із 15-метровим гнучким текстильним шлангом і латунним наконечником ефективно усуває засмічення завдяки чотирьом зворотним струменям та підходить для всіх мийок високого тиску Kärcher K 2–K 7.

Комплект для прочищення труб і усунення засмічень у каналізаційних та водостічних системах. Чотири спрямовані назад струмені забезпечують плавне просування шланга всередині труби та ефективно видаляють засмічення. Гнучкий високоякісний текстильний шланг довжиною 15 м оснащений надзвичайно коротким латунним наконечником, що полегшує рух у трубі. Протизгинний рукав і латунний з’єднувач забезпечують підвищену довговічність. Підходить для використання в приміщенні та на відкритому повітрі з усіма апаратами високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.

Особливості та переваги
Додаткове коротке латунне сопло
  • Легко просувається по трубах
Шланг, армований текстильною опліткою
  • Високоякісний гнучкий шланг
Чотири спрямовані назад струменя високого тиску
  • Ефективне і швидке видалення засмічення в трубах
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Ефективне і швидке видалення засмічення в трубах
Байонетне з'єднання
  • Дуже зручна в застосуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 15
Колір чорний
Вага (кг) 1,164
Вага (з упаковкою) (кг) 1,411
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 250 x 250 x 80

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Відео

Області застосування
  • Для очищення труб
  • Для очищення зливних труб
  • Для очищення водостоків
