Комплект для прочищення труб і усунення засмічень у каналізаційних та водостічних системах. Чотири спрямовані назад струмені забезпечують плавне просування шланга всередині труби та ефективно видаляють засмічення. Гнучкий високоякісний текстильний шланг довжиною 15 м оснащений надзвичайно коротким латунним наконечником, що полегшує рух у трубі. Протизгинний рукав і латунний з’єднувач забезпечують підвищену довговічність. Підходить для використання в приміщенні та на відкритому повітрі з усіма апаратами високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.