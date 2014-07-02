Набор для прочистки труб и устранения засоров в канализационных и водосточных системах. Четыре направленные назад струи обеспечивают плавное продвижение шланга внутри трубы и эффективно удаляют засоры. Гибкий высококачественный текстильный шланг длиной 15 м оснащен чрезвычайно коротким латунным наконечником, что облегчает движение в трубе. Противоизгибной рукав и латунный соединитель обеспечивают повышенную долговечность. Подходит для использования в помещении и на открытом воздухе со всеми аппаратами высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.