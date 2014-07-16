Очищення терас
Очищення терас
Потужне рішення: апарат високого тиску Kärcher
Від гака для кабелю до барабана для зберігання гумового шланга високого тиску: високопродуктивні апарати класу K 7 відрізняються численними практичними деталями, що значно полегшують роботу.
Кожен садівник або домовласник, якому доводилося очищувати сильно забруднені плиткові доріжки, знає, що струмінь води із садового шлангу - не найкраще рішення для цього завдання.
Апарат високого тиску значно перевершує садовий шланг в ефективності очищення. Що б не довелося очищувати - автомобілі або садові доріжки, тераси або рольставні, бочки або човна, - все швидко знову засяє чистотою.
Перед потужним напором води не встоїть навіть найстійкіший бруд.
Наші аксесуари для чищення терас T-Racer забезпечують дбайливе і ретельне очищення поверхонь великої площі. Інноваційна комбінація регульованих по висоті пропелерів з двома соплами високого тиску створює ефект підйомної сили, що дозволяє насадці парити над підлогою.
Насадка забезпечує рівномірне очищення поверхні з підвищеною продуктивністю по площі, а її корпус, що затримує бризки води, виключає забруднення стін і намокання одягу.
Відповідні апарати та аксесуари
Мінімийка K 7
Зручний апарат для швидкого та легкого прибирання.
Насадка для чищення поверхонь T-Racer Т 350
Для акуратного очищення великих площ, включаючи кутові ділянки.
Потужна швабра PS 40
Ідеальне рішення для очищення сходів, кутових і крайових ділянок навіть від стійкого бруду.