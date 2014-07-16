Очищення терас

Потужне рішення: апарат високого тиску Kärcher

Від гака для кабелю до барабана для зберігання гумового шланга високого тиску: високопродуктивні апарати класу K 7 відрізняються численними практичними деталями, що значно полегшують роботу.

Кожен садівник або домовласник, якому доводилося очищувати сильно забруднені плиткові доріжки, знає, що струмінь води із садового шлангу - не найкраще рішення для цього завдання.

Апарат високого тиску значно перевершує садовий шланг в ефективності очищення. Що б не довелося очищувати - автомобілі або садові доріжки, тераси або рольставні, бочки або човна, - все швидко знову засяє чистотою.

Перед потужним напором води не встоїть навіть найстійкіший бруд.

Наші аксесуари для чищення терас T-Racer забезпечують дбайливе і ретельне очищення поверхонь великої площі. Інноваційна комбінація регульованих по висоті пропелерів з двома соплами високого тиску створює ефект підйомної сили, що дозволяє насадці парити над підлогою.

Насадка забезпечує рівномірне очищення поверхні з підвищеною продуктивністю по площі, а її корпус, що затримує бризки води, виключає забруднення стін і намокання одягу.