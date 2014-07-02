Потужна щітка з трьома інтегрованими соплами високого тиску суттєво підвищує продуктивність прибирання порівняно зі звичайною шваброю. Швидко та ретельно очищує поверхні навіть від стійкого бруду (чудово підходить для очищення кутів та сходинок, прибирання на балконах та в гаражі). Сумісна з побутовими апаратами високого тиску Kärcher серії К 2 - К 7.