Щітка PS 40

Щітка з трьома соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових ділянок. Зі стяжкою для брудної води.

Потужна щітка з трьома інтегрованими соплами високого тиску суттєво підвищує продуктивність прибирання порівняно зі звичайною шваброю. Швидко та ретельно очищує поверхні навіть від стійкого бруду (чудово підходить для очищення кутів та сходинок, прибирання на балконах та в гаражі). Сумісна з побутовими апаратами високого тиску Kärcher серії К 2 - К 7.

Особливості та переваги
Три вбудованих сопла високого тиску
  • Легко видаляє стійкі забруднення з різних типів поверхонь
Вбудований гумовий скребок
  • Швидке видалення залишків води
Компактність
  • Ідеально підходить для очищення кутових і крайових ділянок без розбризкування води
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Легко видаляє стійкі забруднення з різних типів поверхонь
Поєднання струменя високого тиску і щіткової обробки
  • Більш ефективна очистка в порівнянні із звичайною шваброю
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 1,018
Вага (з упаковкою) (кг) 1,197
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 744 x 303 x 759

Відео

Області застосування
  • Сходи
  • Тераси
  • Фасади
  • Гараж
  • Паркан і стіни з каменю
  • Балкони
  • Очищення доріжок
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
