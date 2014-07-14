Догляд за автомобілями

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Зовнішнє очищення автомобіля

Простіше простого: очищення високим тиском

Прибирання - не найприємніше заняття. Але не для власників апаратів високого тиску Kärcher, що знаходять в ній справжнє задоволення. Адже ці ергономічні і високопродуктивні апарати дозволяють за лічені секунди усунути найстійкіший бруд - легко, без жодних зусиль і не забруднивши руки. Мийка високим тиском - найзручніший спосіб наведення чистоти.

Легке очищення автомобілів

Сяючої чистоти тепер можна досягти набагато швидше: автомобільний шампунь "3 в 1" гарантує оптимальну очистку автомобілів всіх типів і ретельний догляд за ними. Активний очищающий компонент легко видаляє стійкі олійно-жирові забруднення. Формула засобу забезпечує також швидке висихання поверхонь без тривалого протирання замшею і надання їм інтенсивного блиску.

Революційне рішення

Power Brush 150 - перша мийна щітка, яка працює у режимі високого тиску. Вона швидко, ефективно і дбайливо очищує будь-які зовнішні поверхні, навіть чутливі лакофарбові покриття автомобілів.

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Внутрішнє очищення автомобіля

Продукти для прибирання в салоні та багажнику

Господарські пилососи прекрасно підходять для прибирання всередині автомобіля. Комплект аксесуарів для вирішення цього завдання дозволяє легко очистити килимки, оббивку дверей і багажника, панель приладів, сидіння і т. д. Наша порада з приводу очищення текстильних килимків: використовуйте щіткову насадку Kärcher, жорстка щетина якої дозволяє легко видалити навіть присохлий бруд.

Рішення для чищення сидінь: миючий пилосос Kärcher

Миючі пилососи Kärcher забезпечують ретельне очищення оббивки автомобільних сидінь. Розчин миючого засобу під тиском розбризкується на їх поверхню і відразу ж всмоктується разом з відокремленим брудом. Тим самим забезпечується ґрунтовне усунення жирових та інших забруднень, а також запахів.

Відповідні апарати та аксесуари

Мінімийка K 5

Апарат для періодичного усунення забруднень середньої інтенсивності.

Щітка Power Brush 150

Для акуратного очищення чутливих поверхонь.

Господарський пилосос WD 4

Дозволяє збирати сміття будь-якого роду.

Комплект для автомобіля

Широкий комплект аксесуарів для чищення салону і багажника автомобіля.