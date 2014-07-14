Догляд за автомобілями
Зовнішнє очищення автомобіля
Простіше простого: очищення високим тиском
Прибирання - не найприємніше заняття. Але не для власників апаратів високого тиску Kärcher, що знаходять в ній справжнє задоволення. Адже ці ергономічні і високопродуктивні апарати дозволяють за лічені секунди усунути найстійкіший бруд - легко, без жодних зусиль і не забруднивши руки. Мийка високим тиском - найзручніший спосіб наведення чистоти.
Легке очищення автомобілів
Сяючої чистоти тепер можна досягти набагато швидше: автомобільний шампунь "3 в 1" гарантує оптимальну очистку автомобілів всіх типів і ретельний догляд за ними. Активний очищающий компонент легко видаляє стійкі олійно-жирові забруднення. Формула засобу забезпечує також швидке висихання поверхонь без тривалого протирання замшею і надання їм інтенсивного блиску.
Революційне рішення
Power Brush 150 - перша мийна щітка, яка працює у режимі високого тиску. Вона швидко, ефективно і дбайливо очищує будь-які зовнішні поверхні, навіть чутливі лакофарбові покриття автомобілів.
Внутрішнє очищення автомобіля
Продукти для прибирання в салоні та багажнику
Господарські пилососи прекрасно підходять для прибирання всередині автомобіля. Комплект аксесуарів для вирішення цього завдання дозволяє легко очистити килимки, оббивку дверей і багажника, панель приладів, сидіння і т. д. Наша порада з приводу очищення текстильних килимків: використовуйте щіткову насадку Kärcher, жорстка щетина якої дозволяє легко видалити навіть присохлий бруд.
Рішення для чищення сидінь: миючий пилосос Kärcher
Миючі пилососи Kärcher забезпечують ретельне очищення оббивки автомобільних сидінь. Розчин миючого засобу під тиском розбризкується на їх поверхню і відразу ж всмоктується разом з відокремленим брудом. Тим самим забезпечується ґрунтовне усунення жирових та інших забруднень, а також запахів.
Відповідні апарати та аксесуари
Мінімийка K 5
Апарат для періодичного усунення забруднень середньої інтенсивності.
Щітка Power Brush 150
Для акуратного очищення чутливих поверхонь.
Господарський пилосос WD 4
Дозволяє збирати сміття будь-якого роду.
Комплект для автомобіля
Широкий комплект аксесуарів для чищення салону і багажника автомобіля.