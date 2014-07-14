Догляд за автомобілями

Зовнішнє очищення автомобіля

Простіше простого: очищення високим тиском

Прибирання - не найприємніше заняття. Але не для власників апаратів високого тиску Kärcher, що знаходять в ній справжнє задоволення. Адже ці ергономічні і високопродуктивні апарати дозволяють за лічені секунди усунути найстійкіший бруд - легко, без жодних зусиль і не забруднивши руки. Мийка високим тиском - найзручніший спосіб наведення чистоти.

Легке очищення автомобілів

Сяючої чистоти тепер можна досягти набагато швидше: автомобільний шампунь "3 в 1" гарантує оптимальну очистку автомобілів всіх типів і ретельний догляд за ними. Активний очищающий компонент легко видаляє стійкі олійно-жирові забруднення. Формула засобу забезпечує також швидке висихання поверхонь без тривалого протирання замшею і надання їм інтенсивного блиску.

Революційне рішення

Power Brush 150 - перша мийна щітка, яка працює у режимі високого тиску. Вона швидко, ефективно і дбайливо очищує будь-які зовнішні поверхні, навіть чутливі лакофарбові покриття автомобілів.