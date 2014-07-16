Очищення замшілих садових доріжок

На прикладах з практики ми хочемо показати Вам, як треба правильно працювати з апаратом високого тиску і що слід при цьому брати до уваги.

Спеціальні аксесуари надають апарату широкі функціональні можливості: з його допомогою можна здійснювати струминнуеву абразивну обробку, прочищати труби, очищувати тераси або навіть відкачувати воду зі ставка. Можливо, Ви знайдете для свого апарату та інші області застосування!

Виконуючи роботи, пам'ятайте про те, що максимальний ударний тиск струменя досягається на його виході із сопла. Тому стійкі забруднення краще видаляти з малої відстані, а для видалення незначних забруднень і обробки чутливих поверхонь слід збільшувати відстань між об'єктом і соплом.