Нет подключения к электросети? С аккумуляторной минимойкой высокого давления это не проблема. K 2 Battery идеально подходит для универсальной очистки небольших автомобилей, мотоциклов, велосипедов и лодок, а также для легкой очистки территории вокруг дома, даже без подключения к электросети.

Преимущества аккумуляторных минимоек

Беспроводные мойки высокого давления стали популярным выбором для многих людей, которые ищут удобный и эффективный способ очистки различных поверхностей в местах, где нет возможности подключения к электропитанию. Их компактность, портативность и превосходная мощность делают их идеальными для использования в различных ситуациях, от чистки автомобилей до уборки дворовых территорий.

Почему аккумуляторная минимойка явдяется превосходным выбором для задач очистки?

Аккумуляторная минимойка - это портативное устройство, оснащенное аккумулятором, который обеспечивает питание для работы насоса и создания высокого давления воды. Она не требует подключения к электросети или источнику воды, что делает ее удобной в использовании в любом месте. Благодаря своей портативности, аккумуляторные минимойки позволяют вам легко переносить их с места на место без необходимости таскать длинные шланги или искать розетки. Это особенно удобно, если вам нужно очистить поверхности на открытом воздухе или в труднодоступных местах.

Широкий спектр областей применения

Аккумуляторная минимойка для очистки придомовой территории
Аккумуляторная минимойка для очистки лодок
Аккумуляторная минимойка для очистки садовых дорожек
Аккумуляторная минимойка для очистки велосипедов

Экологичность аккумуляторных минимоек

Одним из ключевых преимуществ аккумуляторных аппаратов высокого давления является их экологичность.

Питание беспроводной минимойки высокого давления осуществляется благодаря перезаряжаемому Li-Ion аккумулятору 36 В.

Первое и, пожалуй, самое важное преимущество Li-Ion аккумуляторов - это их экологическая чистота. В отличие от стандартных аккумуляторов, содержащих вредные химические вещества, такие как свинец или кадмий, Li-Ion аккумуляторы не содержат тяжелых металлов и других опасных веществ. Это делает их более безопасными для окружающей среды и человека. При использовании Li-Ion аккумуляторов нет выбросов вредных веществ или токсичных отходов, что существенно снижает негативное воздействие на природу и здоровье людей.

Кроме того, Li-Ion аккумуляторы обладают высокой энергоэффективностью. Они имеют высокий уровень энергетической плотности, что означает, что они способны хранить большое количество энергии на небольшом пространстве. Благодаря этому, Li-Ion аккумуляторы обеспечивают длительное время работы и высокую производительность при минимальном расходе энергии. Это важно для снижения потребления энергии и оптимизации использования доступных ресурсов.

Еще одно важное преимущество Li-Ion аккумуляторов - их возможность перезарядки и повторного использования. Они обычно имеют длительный срок службы и могут быть многократно перезаряжены без потери емкости или производительности. Это снижает необходимость в постоянной покупке новых батарей и сокращает количество отходов. Переработка и утилизация Li-Ion аккумуляторов также проходят в соответствии с экологическими стандартами, что способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

K 2 Battery независима от электропитания и, благодаря этому, может удалять загрязнения с любых труднодоступных зон.

Видео: аккумуляторная минимойка K 2 Battery

Сверкающие результаты очистки даже без подключения к электросети: минимойка высокого давления с питанием от аккумулятора для различных областей применения, таких как внутренние дворики, лодки, садовые дорожки и велосипеды. Для еще большей гибкости можно использовать шланг от Kärcher для подачи воды из дополнительных источников. Благодаря инновационной технологии реального времени ЖК-дисплей аккумулятора постоянно отображает информацию о состоянии батареи.

Возможности применения минимойки высокого давления K 2 Battery безграничны. Благодаря трем различным уровням мощности этот аппарат можно использовать для гибкой очистки на протяжении 14 минут.

Простота и удобство использования аккумуляторных минимоек

Аккумуляторные аппараты высокого давления обладают простым и удобным управлением. Они оснащены эргономичной ручкой и легко доступными кнопками для регулировки давления и выбора нужного режима очистки. Это позволяет вам точно настроить работу аппарата под конкретную задачу.

Не стоит забывать и о надежности аккумуляторных моек высокого давления. Их конструкция прочна и долговечна, что гарантирует длительный срок службы при правильном использовании и уходе. Однако, важно следовать инструкциям производителя по эксплуатации и обслуживанию, чтобы сохранить оптимальную работу аппарата на протяжении его срока службы.

На все минимойки Kärcher мы предоставлем 5 лет гарантии*!

*При условии регистрации купленного товара на нашем сайте.

Аккумуляторы 36 В и зарядное устройство

Представьте, что ваши задачи по очистке никогда не останавливаются из-за разряженной батареи. Именно это обеспечивают дополнительный аккумулятор и зарядное устройство. Почему это удобно?

  • Непрерывная работа: благодаря дополнительному аккумулятору, вы всегда имеете заряженную батарею под рукой. Когда один аккумулятор разряжается, просто замените его на полностью заряженный и продолжайте работать без перерыва.
  • Эффективность: зарядное устройство позволяет быстро заряжать ваши аккумуляторы, минимизируя время ожидания. Это особенно полезно во время больших проектов, когда каждая минута на счету.
  • Мобильность: аккумуляторы 36 В обеспечивают достаточную мощность для длительного использования, что делает ваш инструмент автономным и мобильным. Вы можете работать в любом месте, не беспокоясь о доступе к электросети.
  • Долговечность: используя аккумуляторы в ротации, вы продлеваете их срок службы, поскольку каждый из них используется и заряжается равномерно. Это помогает сохранить производительность на долгие годы.
Детально об аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power

Аксессуары к аккумуляторным минимойкам

