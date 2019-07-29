Аккумуляторные минимойки
Нет подключения к электросети? С аккумуляторной минимойкой высокого давления это не проблема. K 2 Battery идеально подходит для универсальной очистки небольших автомобилей, мотоциклов, велосипедов и лодок, а также для легкой очистки территории вокруг дома, даже без подключения к электросети.
Продукты
Преимущества аккумуляторных минимоек
Беспроводные мойки высокого давления стали популярным выбором для многих людей, которые ищут удобный и эффективный способ очистки различных поверхностей в местах, где нет возможности подключения к электропитанию. Их компактность, портативность и превосходная мощность делают их идеальными для использования в различных ситуациях, от чистки автомобилей до уборки дворовых территорий.
Почему аккумуляторная минимойка явдяется превосходным выбором для задач очистки?
Аккумуляторная минимойка - это портативное устройство, оснащенное аккумулятором, который обеспечивает питание для работы насоса и создания высокого давления воды. Она не требует подключения к электросети или источнику воды, что делает ее удобной в использовании в любом месте. Благодаря своей портативности, аккумуляторные минимойки позволяют вам легко переносить их с места на место без необходимости таскать длинные шланги или искать розетки. Это особенно удобно, если вам нужно очистить поверхности на открытом воздухе или в труднодоступных местах.
Широкий спектр областей применения
Экологичность аккумуляторных минимоек
Одним из ключевых преимуществ аккумуляторных аппаратов высокого давления является их экологичность.
Питание беспроводной минимойки высокого давления осуществляется благодаря перезаряжаемому Li-Ion аккумулятору 36 В.
Первое и, пожалуй, самое важное преимущество Li-Ion аккумуляторов - это их экологическая чистота. В отличие от стандартных аккумуляторов, содержащих вредные химические вещества, такие как свинец или кадмий, Li-Ion аккумуляторы не содержат тяжелых металлов и других опасных веществ. Это делает их более безопасными для окружающей среды и человека. При использовании Li-Ion аккумуляторов нет выбросов вредных веществ или токсичных отходов, что существенно снижает негативное воздействие на природу и здоровье людей.
Кроме того, Li-Ion аккумуляторы обладают высокой энергоэффективностью. Они имеют высокий уровень энергетической плотности, что означает, что они способны хранить большое количество энергии на небольшом пространстве. Благодаря этому, Li-Ion аккумуляторы обеспечивают длительное время работы и высокую производительность при минимальном расходе энергии. Это важно для снижения потребления энергии и оптимизации использования доступных ресурсов.
Еще одно важное преимущество Li-Ion аккумуляторов - их возможность перезарядки и повторного использования. Они обычно имеют длительный срок службы и могут быть многократно перезаряжены без потери емкости или производительности. Это снижает необходимость в постоянной покупке новых батарей и сокращает количество отходов. Переработка и утилизация Li-Ion аккумуляторов также проходят в соответствии с экологическими стандартами, что способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
K 2 Battery независима от электропитания и, благодаря этому, может удалять загрязнения с любых труднодоступных зон.
Видео: аккумуляторная минимойка K 2 Battery
Сверкающие результаты очистки даже без подключения к электросети: минимойка высокого давления с питанием от аккумулятора для различных областей применения, таких как внутренние дворики, лодки, садовые дорожки и велосипеды. Для еще большей гибкости можно использовать шланг от Kärcher для подачи воды из дополнительных источников. Благодаря инновационной технологии реального времени ЖК-дисплей аккумулятора постоянно отображает информацию о состоянии батареи.
Простота и удобство использования аккумуляторных минимоек
Аккумуляторные аппараты высокого давления обладают простым и удобным управлением. Они оснащены эргономичной ручкой и легко доступными кнопками для регулировки давления и выбора нужного режима очистки. Это позволяет вам точно настроить работу аппарата под конкретную задачу.
Не стоит забывать и о надежности аккумуляторных моек высокого давления. Их конструкция прочна и долговечна, что гарантирует длительный срок службы при правильном использовании и уходе. Однако, важно следовать инструкциям производителя по эксплуатации и обслуживанию, чтобы сохранить оптимальную работу аппарата на протяжении его срока службы.
На все минимойки Kärcher мы предоставлем 5 лет гарантии*!
*При условии регистрации купленного товара на нашем сайте.
Аккумуляторы 36 В и зарядное устройство
Представьте, что ваши задачи по очистке никогда не останавливаются из-за разряженной батареи. Именно это обеспечивают дополнительный аккумулятор и зарядное устройство. Почему это удобно?
- Непрерывная работа: благодаря дополнительному аккумулятору, вы всегда имеете заряженную батарею под рукой. Когда один аккумулятор разряжается, просто замените его на полностью заряженный и продолжайте работать без перерыва.
- Эффективность: зарядное устройство позволяет быстро заряжать ваши аккумуляторы, минимизируя время ожидания. Это особенно полезно во время больших проектов, когда каждая минута на счету.
- Мобильность: аккумуляторы 36 В обеспечивают достаточную мощность для длительного использования, что делает ваш инструмент автономным и мобильным. Вы можете работать в любом месте, не беспокоясь о доступе к электросети.
- Долговечность: используя аккумуляторы в ротации, вы продлеваете их срок службы, поскольку каждый из них используется и заряжается равномерно. Это помогает сохранить производительность на долгие годы.