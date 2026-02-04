Мобильные водонагреватели
Известный факт: мощность очистки горячей водой выше, чем холодной. Водонагреватель Kärcher рекомендован всем желающим получить дополнительное преимущество в повседневной работе в качестве рентабельной модернизации существующего аппарата высокого давления для чистки холодной водой. Легко присоединяемый к выходу аппарата, он обеспечивает чистку горячей водой (до 80 °C) – с высокой эффективностью и низким уровнем вредных выбросов. Для лучших результатов очистки в случае особо сильных загрязнений.
