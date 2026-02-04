Мобільні водонагрівачі
Відомий факт: потужність очищення гарячою водою вище, ніж холодною. Водонагрівач Kärcher рекомендований всім бажаючим отримати додаткову перевагу в повсякденній роботі в якості рентабельної модернізації існуючого апарату високого тиску для чищення холодною водою. Легко приєднується до виходу апарату, він забезпечує чистку гарячою водою (до 80 ° C) - з високою ефективністю і низьким рівнем шкідливих викидів. Для кращих результатів очищення в разі особливо сильних забруднень.
