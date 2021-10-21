Гибкость. Удобство. Эффективность.

Роликовые щетки. Повышение эффективности очистки. Для легкой и удобной работы.

Привод для цилиндрических щеток расширяет возможности применения наших профессиональных аппаратов высокого давления - даже самых маленьких с меньшим расходом воды. Привод со встроенной распылительной штангой позволяет использовать щетки разной жесткости, замена которых производится очень быстро и легко. Щеточный валик может быть дополнительно установлен непосредственно на струйной трубке или на телескопической штанге. Насадки подходят, в зависимости от исполнения, для сложных работ по очистке солнечных систем, стеклянных поверхностей и грубых фасадов, а также для патио с каменными или деревянными поверхностями. При чистке фасадов важным преимуществом

является самопроизвольное перемещение вращающихся щеток вверх, благодаря которому уменьшается нагрузка на организм оператора.