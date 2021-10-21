Гибкость. Удобство. Эффективность.
Новое системное решение для мытья фасадов, стекла, солнечных батарей и полов.
Наше новое системное решение, включающее щетки, телескопические штанги, насадки и переходники, теперь позволяет гибко и удобно очищать различные типы поверхностей во многих сферах применения. Аксессуары можно использовать с низким, средним или высоким давлением воды, а также с пылесосами: никогда раньше очистка фасадов, стеклянных поверхностей, солнечных панелей и полов не было более гибким, а также более комфортным и тщательным в труднодоступных местах.
Роликовые щетки. Повышение эффективности очистки. Для легкой и удобной работы.
Привод для цилиндрических щеток расширяет возможности применения наших профессиональных аппаратов высокого давления - даже самых маленьких с меньшим расходом воды. Привод со встроенной распылительной штангой позволяет использовать щетки разной жесткости, замена которых производится очень быстро и легко. Щеточный валик может быть дополнительно установлен непосредственно на струйной трубке или на телескопической штанге. Насадки подходят, в зависимости от исполнения, для сложных работ по очистке солнечных систем, стеклянных поверхностей и грубых фасадов, а также для патио с каменными или деревянными поверхностями. При чистке фасадов важным преимуществом
является самопроизвольное перемещение вращающихся щеток вверх, благодаря которому уменьшается нагрузка на организм оператора.
Также откройте для себя нашу линейку iSolar для очистки солнечных батарей:
Щетки. Универсальные решения. Для любой уборки.
Наши универсальные щетки с щетиной разной жесткости позволяют выполнять практически любые уборочные работы.
Например, с их помощью можно очищать чувствительные стеклянные поверхности или солнечные батареи,
используя для этого водопроводную или осмотическую
воду, а также удалять стойкие загрязнения напором
воды. Максимальная универсальность для эффективной очистки.
Телескопические штанги. Максимальная гибкость на любом объекте.
Одна система, четыре способа применения: при помощи наших многофункциональных телескопических штанг Вы достигнете самых удаленных уголков. Штанги с различными насадками можно использовать для мойки поверхностей водопро водной или осмотической водой в режимах низкого, среднего или высокого давления, а также и в комбинации с пылесосами влажной и сухой уборки обеспечивают гибкость, необходимую для любой работы.
Максимальный контроль
Усилие зажима можно настроить индивидуально, дополнительный инструмент не требуется. Каждый зажимной элемент имеет отдельный регулировочный винт.
Максимальная безопасность
Наша инновационная функция защиты от проворачивания надежно предотвращает нежелательное скручивание элементов телескопической штанги, тем самым облегчая использование в течение длительного времени.
Максимальная эргономика
Высокое давления выводится наружу благодаря щётке вращающейся вверх. Это снижает физическое усилие пользователя.
Мытье окон
Очистка солнечных батарей
Чистка фасадов щетками
Мойка фасадов высоким давлением
Мытье полов
Телескопические штанги
Адаптеры для TL
Ранцевая подвеска. Работа без утомления. Универсальность.
Работа без утомления, повышенная производительность: универсальная ранцевая подвеска с мягким ремнём, которую удобно носить на спине. Несущая система переносит вес телескопических штанг, штанг высокого давления или садовых инструментов на все туловище оператора, так что необходимое удерживающее усилие в руках снижается почти до нуля. Пружинный балансир с выдвигающимся стальным тросом минимизирует усилия для удобного пользования системой.