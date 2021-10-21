Гнучкість. Зручність. Ефективність.

Роликові щітки. Підвищення ефективності очищення. Для легкої і зручної роботи.

Привід для циліндричних щіток розширює можливості застосування наших професійних апаратів високого тиску - навіть найменших з меншою витратою води. Привід з вбудованою розпилювальної штангою дозволяє використовувати щітки різної жорсткості, заміна яких проводиться дуже швидко і легко. Щітковий валик може бути додатково встановлено безпосередньо на струменевій трубці або на телескопічній штанзі. Насадки підходять, в залежності від виконання, для складних робіт по очищенню сонячних систем, скляних поверхонь і грубих фасадів, а також для патіо з кам'яними або дерев'яними поверхнями. При чищенні фасадів важливою перевагою є мимовільне переміщення обертових щіток вгору, завдяки якому зменшується навантаження на організм оператора.