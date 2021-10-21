Гнучкість. Зручність. Ефективність.
Нове системне рішення для миття фасадів, скла, сонячних батарей і підлог.
Наше нове системне рішення, що включає щітки, телескопічні штанги, насадки та перехідники, тепер дозволяє гнучко та зручно очищувати різні типи поверхонь в багатьох сферах застосування. Аксесуари можна використовувати з низьким, середній або високим тиском води, і навіть з пилососами: ніколи раніше очищення фасадів, скляних поверхонь, сонячних панелей та підлог не було більш гнучким, а також більш комфортним та ретельним у важкодоступних місцях.
Роликові щітки. Підвищення ефективності очищення. Для легкої і зручної роботи.
Привід для циліндричних щіток розширює можливості застосування наших професійних апаратів високого тиску - навіть найменших з меншою витратою води. Привід з вбудованою розпилювальної штангою дозволяє використовувати щітки різної жорсткості, заміна яких проводиться дуже швидко і легко. Щітковий валик може бути додатково встановлено безпосередньо на струменевій трубці або на телескопічній штанзі. Насадки підходять, в залежності від виконання, для складних робіт по очищенню сонячних систем, скляних поверхонь і грубих фасадів, а також для патіо з кам'яними або дерев'яними поверхнями. При чищенні фасадів важливою перевагою є мимовільне переміщення обертових щіток вгору, завдяки якому зменшується навантаження на організм оператора.
Також відкрийте для себе нашу лінійку iSolar для очищення сонячних батарей:
Щітки. Універсальні рішення. Для будь-якого прибирання.
Наші універсальні щітки з щетиною різної жорсткості дозволяють виконувати практично будь-які прибиральні роботи. Наприклад, з їх допомогою можна очищати чутливі скляні поверхні або сонячні батареї, використовуючи для цього водопровідну або осмотичну воду, а також видаляти стійкі забруднення напором води. Максимальна універсальність для ефективного очищення.
Телескопічні штанги. Максимальна гнучкість на будь-якому об'єкті.
Одна система, чотири способи застосування:
за допомогою наших багатофункціональних телескопічних штанг Ви досягнете найвіддаленіших куточків. Штанги з різними насадками можна використовувати для миття поверхонь водопровідною або осмотичною водою в режимах низького, середнього або високого тиску, а також і в комбінації з пилососами вологого і сухого прибирання забезпечують гнучкість, необхідну для будь-якої роботи.
Максимальний контроль
Зусилля затиску можна налаштувати індивідуально, додатковий інструмент не потрібно. Кожен затискний елемент має окремий регулювальний гвинт.
Максимальна безпека
Наша інноваційна функція захисту від провертання надійно запобігає небажаному скручуванню елементів телескопічної штанги тим самим полегшуючи використання протягом тривалого часу.
Максимальна ергономіка
Високий тиск виводиться назовні завдяки щітці що обертається вгору. Це знижує фізичне зусилля користувача.
Миття вікон
Очищення сонячних батарей
Очищення фасаду щітками
Очищення фасаду високим тиском
Прибирання підлоги
Телескопічні штанги
Адаптери для TL
Ранцева підвіска. Робота без втоми. Універсальність.
Робота без втоми, підвищена продуктивність: універсальна ранцева підвіска з м'яким ременем, яку зручно носити на спині. Несуча система переносить вагу телескопічних штанг та штанг високого тиску або садових інструментів на весь тулуб оператора, так що необхідне зусилля в руках знижується майже до нуля. Пружинний балансир з висувним сталевим тросом мінімізує зусилля для комфортного користування системою.