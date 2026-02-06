Акумуляторний господарський пилосос WD 1 Compact Battery
Не знає обмежень: бездротовий господарський пилосос WD 1 Compact Battery на акумуляторній платформі 18 В зі спеціальними аксесуарами для прибирання салону автомобіля. Акумулятор не входить до комплекту поставки.
Завдяки роботі від акумулятора бездротовий господарський пилосос WD 1 Compact Battery забезпечує максимальну свободу рухів, може використовуватися без підключення до електромережі, а також надзвичайно легкий і компактний. Залежно від акумулятора 18 В (акумулятор не входить до комплекту поставки), господарський пилосос може працювати від 10 до 20 хвилин. Компактний акумуляторний пилосос WD 1 також має семилітровий пластиковий контейнер і патронний фільтр для зручного прибирання сухого та вологого сміття без необхідності заміни фільтра. Додаткові характеристики: шланг з оптимізованим потоком повітря та спеціальні аксесуари, такі як щілинна насадка і насадка для м'яких меблів забезпечують оптимальний збір сміття та ідеальну чистоту, особливо при очищенні салону автомобіля. Ще однією практичною деталлю є гнучка гумова стрічка, яку можна використовувати для зручного кріплення шланга. Компактний акумуляторний пилосос WD 1 приносить задоволення від прибирання завдяки додатковим функціям, таким як функція видування, система фіксації Pull & Push, ергономічна ручка для перенесення і практичне рішення для зберігання аксесуарів на корпусі пилососу. А завдяки його сумісності з платформою 18 В, акумулятори від інших пристроїв на 18 В можуть також використовуватися і для пилососу WD 1.
Особливості та переваги
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery PowerДозволяє працювати без електроживлення і тому досягати максимальної свободи руху. Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Сумісний з усіма пристроями на єдиній акумуляторній батарейній платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Компактний, портативний дизайнЗручність у використанні з безліччю зон застосування. Зручне транспортування.
Спеціальний патронний фільтрМожливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
Спеціальні аксесуари для очищення салону автомобіля
- Ідеально підходить для очищення салону автомобіля.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Практичне зберігання шлангу
- Просте кріплення всмоктуючого шланга для транспортування за допомогою резинової стрічки.
Практичне зберігання аксесуарів
- Компактне, безпечне та доступне зберігання аксесуарів.
Система блокування Pull & Push
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
- Апарат легко і зручно переносити.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|250
|Потужність всмоктування (Вт)
|60
|Розрідження (мбар)
|макс. 85
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 22
|Ємність контейнера (л)
|7
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 10 (2,5 А·год) / прим. 20 (5,0 А·год)
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|64
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,14
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,135
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|386 x 279 x 312
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.2 м
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів
- Патронний (картриджний) фільтр.: 1 шт., Целюлоза
- Паперовий фільтр-мішок: 1 шт., Двошаровий
Оснащення
- Функція повітродувки
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео
Області застосування
- Салон автомобіля
- Будинки на колесах
- Території навколо будинку та саду
- Альтанка в саду
- Рідини
- Прибирання у майстерні
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Чистячий засіб
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для WD 1 Compact Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.