Не знає обмежень: бездротовий господарський пилосос WD 1 Compact Battery на акумуляторній платформі 18 В зі спеціальними аксесуарами для прибирання салону автомобіля. Акумулятор не входить до комплекту поставки.

Завдяки роботі від акумулятора бездротовий господарський пилосос WD 1 Compact Battery забезпечує максимальну свободу рухів, може використовуватися без підключення до електромережі, а також надзвичайно легкий і компактний. Залежно від акумулятора 18 В (акумулятор не входить до комплекту поставки), господарський пилосос може працювати від 10 до 20 хвилин. Компактний акумуляторний пилосос WD 1 також має семилітровий пластиковий контейнер і патронний фільтр для зручного прибирання сухого та вологого сміття без необхідності заміни фільтра. Додаткові характеристики: шланг з оптимізованим потоком повітря та спеціальні аксесуари, такі як щілинна насадка і насадка для м'яких меблів забезпечують оптимальний збір сміття та ідеальну чистоту, особливо при очищенні салону автомобіля. Ще однією практичною деталлю є гнучка гумова стрічка, яку можна використовувати для зручного кріплення шланга. Компактний акумуляторний пилосос WD 1 приносить задоволення від прибирання завдяки додатковим функціям, таким як функція видування, система фіксації Pull & Push, ергономічна ручка для перенесення і практичне рішення для зберігання аксесуарів на корпусі пилососу. А завдяки його сумісності з платформою 18 В, акумулятори від інших пристроїв на 18 В можуть також використовуватися і для пилососу WD 1.

Особливості та переваги
Акумуляторний господарський пилосос WD 1 Compact Battery: Змінна батарея 18 В Kärcher Battery Power
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery Power
Дозволяє працювати без електроживлення і тому досягати максимальної свободи руху. Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Сумісний з усіма пристроями на єдиній акумуляторній батарейній платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Акумуляторний господарський пилосос WD 1 Compact Battery: Компактний, портативний дизайн
Компактний, портативний дизайн
Зручність у використанні з безліччю зон застосування. Зручне транспортування.
Акумуляторний господарський пилосос WD 1 Compact Battery: Спеціальний патронний фільтр
Спеціальний патронний фільтр
Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
Спеціальні аксесуари для очищення салону автомобіля
  • Ідеально підходить для очищення салону автомобіля.
  • Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
  • Максимальна зручність і універсальність використання.
Практична функція видування
  • Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
  • Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Практичне зберігання шлангу
  • Просте кріплення всмоктуючого шланга для транспортування за допомогою резинової стрічки.
Практичне зберігання аксесуарів
  • Компактне, безпечне та доступне зберігання аксесуарів.
Система блокування Pull & Push
  • Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
  • Апарат легко і зручно переносити.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Номінальна споживана потужність (Вт) 250
Потужність всмоктування (Вт) 60
Розрідження (мбар) макс. 85
Витрата повітря (л/с) макс. 22
Ємність контейнера (л) 7
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Кольоровий елемент Моторна частина жовтий Контейнер жовтий
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) прим. 10 (2,5 А·год) / прим. 20 (5,0 А·год)
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 64
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,14
Вага (з упаковкою) (кг) 5,135
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 386 x 279 x 312

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.2 м
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Щілинна насадка
  • Насадка для м'яких меблів
  • Патронний (картриджний) фільтр.: 1 шт., Целюлоза
  • Паперовий фільтр-мішок: 1 шт., Двошаровий

Оснащення

  • Функція повітродувки
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео

Області застосування
  • Салон автомобіля
  • Будинки на колесах
  • Території навколо будинку та саду
  • Альтанка в саду
  • Рідини
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання у майстерні
Аксесуари
Чистячий засіб
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Відгуки та рейтинг
