Завдяки роботі від акумулятора бездротовий господарський пилосос WD 1 Compact Battery забезпечує максимальну свободу рухів, може використовуватися без підключення до електромережі, а також надзвичайно легкий і компактний. Залежно від акумулятора 18 В (акумулятор не входить до комплекту поставки), господарський пилосос може працювати від 10 до 20 хвилин. Компактний акумуляторний пилосос WD 1 також має семилітровий пластиковий контейнер і патронний фільтр для зручного прибирання сухого та вологого сміття без необхідності заміни фільтра. Додаткові характеристики: шланг з оптимізованим потоком повітря та спеціальні аксесуари, такі як щілинна насадка і насадка для м'яких меблів забезпечують оптимальний збір сміття та ідеальну чистоту, особливо при очищенні салону автомобіля. Ще однією практичною деталлю є гнучка гумова стрічка, яку можна використовувати для зручного кріплення шланга. Компактний акумуляторний пилосос WD 1 приносить задоволення від прибирання завдяки додатковим функціям, таким як функція видування, система фіксації Pull & Push, ергономічна ручка для перенесення і практичне рішення для зберігання аксесуарів на корпусі пилососу. А завдяки його сумісності з платформою 18 В, акумулятори від інших пристроїв на 18 В можуть також використовуватися і для пилососу WD 1.