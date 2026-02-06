Благодаря работе от аккумулятора беспроводной хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery обеспечивает максимальную свободу движений, может использоваться без подключения к электросети, а также чрезвычайно легок и компактен. В зависимости от используемого аккумулятора 18 В (аккумулятор не входит в комплект поставки), хозяйственный пылесос может работать от 10 до 20 минут. Компактный аккумуляторный пылесос WD 1 также имеет прочный семилитровый пластиковый контейнер и патронный фильтр для удобной уборки сухого и влажного мусора без необходимости замены фильтра. Дополнительные характеристики: всасывающий шланг с оптимизированным потоком воздуха и специальные принадлежности, такие как щелевая насадка и насадка для обивки мебели обеспечивают оптимальный сбор мусора и идеальную чистоту, особенно при очистке салона автомобиля. Еще одной практичной деталью является гибкая резиновая лента, которую можно использовать для удобного крепления всасывающего шланга. Компактный аккумуляторный пылесос WD 1 приносит удовольствие от уборки благодаря дополнительным функциям, таким как функция выдува, система фиксации Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичное решение для хранения аксессуаров на корпусе пылесоса. А благодаря его совместимости с платформой 18 В, аккумуляторы от других устройств на 18 В могут также использоваться для пылесоса WD 1.