Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic
Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 35-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.
Шланг надежно спрятан и всегда под рукой: стильная катушка с садовым шлангом закрепляется на стене и подключается к водопроводному крану соединительным шлангом. Крепежный кронштейн позволяет отклонять ее более чем на 180° и легко перемещать шланг в любой угол сада. Шланг легко вытягивается на необходимую длину (макс. 35 м) и автоматически фиксируется в промежуточных положениях с малым шагом. Для разблокирования фиксатора достаточно слегка потянуть за конец шланга, после чего шланг автоматически сматывается без образования перегибов и узлов. Катушка впечатляет также инновационной системой крепления FlexChange, которая позволяет снимать ее с кронштейна без применения инструментов – например, для установки на прикрепляемую к земле платформу (предлагается в качестве опции). Легко снимается и сам кронштейн, на котором могут также храниться распылители и другие аксессуары для полива. Катушка со шлангом устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения и может круглый год оставаться на стене дома. Kärcher предоставляет на нее 5-летнюю гарантию.
Особенности и преимущества
Система FlexChangeЛегко, быстро и без применения инструментов: разработанная Kärcher уникальная система крепления FlexChange позволяет в считаные секунды снимать катушку со шлангом с настенного кронштейна или платформы (например, перед наступлением зимы).
Практичные держатели для распылителейРаспылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Место для хранения шлангаДля автоматического сматывания шланга достаточно слегка потянуть за его конец. Максимум комфорта: шланг аккуратно сматывается без усилий и загрязнения рук.
Вывод шланга с нижней стороны катушки
- Для защиты от атмосферных воздействий и продления срока службы.
Настенная катушка для шланга с отклонением в секторе 180°
- Катушка, установленная на настенном кронштейне, может отклоняться более чем на 180°. Это обеспечивает максимальную свободу движений при поливе и исключает перегибы шланга.
Прочный съемный настенный кронштейн
- Использование прочных материалов (в частности металлического сердечника) гарантирует долгий срок службы. Особенно практичным является съемное исполнение кронштейна, исключающее опасность зацепиться за него.
Встроенный тормозной механизм для шланга
- Система автоматической оттяжки шланга в комбинации с тормозным механизмом обеспечивает медленное, контролируемое наматывание шланга на катушку.
Встроенная направляющая для шланга
- Без перегибов и узлов: шланг сматывается равномерно и аккуратно.
Эргономичная ручка для переноски
- Эргономичная ручка позволяет легко переносить катушку со шлангом одной рукой.
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|35
|Диаметр шланга (мм)
|11
|Соединительный шланг (м)
|1,5 (1/2")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Расстояние между болтами для крепления к стене (мм)
|79
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|13,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|17,15
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|810 x 220 x 595
Комплектация
- Соединение шланга: 2 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
Оснащение
- Набор
- Автоматическое сматывание шланга
- Направляющая шланга
- Держатели для распылителей
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Настенный держатель с шурупами и дюбелями
- Соединительный шланг PrimoFlex: 1.5 м
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Средние и большие площади
Принадлежности
Запчасти для Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.