Як швидко помити вікна після ремонту
Дотримуйтесь нашої інструкції, і вам вдасться очистити вікна з мінімальними витратами часу і сил.
Ремонт, який здавався нескінченним, нарешті завершено. Невже можна зітхнути з полегшенням і насолоджуватися плодами своєї праці? Звичайно! Тільки перед вами чекає ще одне цікаве заняття - прибирання після ремонту. Щоб оцінити фронт робіт, досить поглянути на вікна.
Краплі шпалерного клею, бризки цементу, припорошені пилом від гіпсокартону, вапняні розводи - нові склопакети «прикрашені» слідами практично всіх ремонтних робіт. Видалити такі забруднення не так то і просто, проте можливо.
Дотримуйтесь нашої інструкції, і вам вдасться очистити вікна з мінімальними витратами часу і сил.
Етап №1
Перш, ніж братися за очищення стекол, потрібно зняти з віконних профілів захисну стрічку. Виробники, звичайно, рекомендують робити це відразу ж після установки, однак багато хто ігнорує цю пораду, вважаючи, що плівка допоможе захистити рами від забруднень.
Якщо у вас виникли труднощі зі зняттям захисної стрічки, спробуйте скористатися скребком для чищення склокерамічних плит (будьте гранично уважні, щоб не пошкодити пластик). Можна також нагріти стрічку феном, важливо при цьому не перестаратися - розплавлену стрічку зняти практично неможливо.
Після того, як рами будуть очищені, їх потрібно пропилососити, приділяючи особливу увагу важкодоступним місцям, в які могли потрапити пил і дрібне будівельне сміття.
Етап №2
Очищаємо вікна від слідів ремонту: засохлої фарби, цементу, клею, лаку тощо. Найкраще це робити спеціальним скребком для чищення скла (він продається в будівельних супермаркетах).
Відмовтеся від використання ножа, скребка для плитки, шпателя - ці інструменти можуть подряпати скло.
Етап №3
Тепер приступаємо до головного - миття вікон. Вам здається, що це найскладніший і трудомісткий пропроцес? Дозвольте переконати вас у зворотньому. З віконним пилососом Kärcher WV 2 Plus ви зможете вимити всі вікна в будинку буквально за півгодини.
Принцип роботи цього приладу дуже простий: він всмоктує рідину зі скляних поверхонь, не залишаючи при цьому патьоків і розводів. Спочатку нанесіть на вікно миючий засіб за допомогою пульверизатора, дайте йому подіяти, а потім відітріть забруднення мікроволоконною обтяжкою (пульверизатор і обтяжка йдуть в комплекті). Після цього проведіть включеним віконним пилососом по склу, збираючи брудну воду.
Такий спосіб миття вікон - найпростіший і ефективний. По-перше, миючий засіб має активну формулу, а тому добре видаляє бруд і не залишає розводів. А по-друге, завдяки миттєвому всмоктуванню води в пилосос, на склі не залишається патьоків, його не потрібно насухо терти газетою або ганчіркою, а внизу вікна не утворюється брудна калюжа.
Апарат працює на акумуляторі, що робить його дуже зручним і мобільним.
Справу зроблено - ваші вікна сяють чистотою! Ось тепер ви точно можете відсвяткувати закінчення ремонту і насолоджуватися свіжістю оновленого будинку.
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