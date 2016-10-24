Як швидко помити вікна після ремонту

Ремонт, який здавався нескінченним, нарешті завершено. Невже можна зітхнути з полегшенням і насолоджуватися плодами своєї праці? Звичайно! Тільки перед вами чекає ще одне цікаве заняття - прибирання після ремонту. Щоб оцінити фронт робіт, досить поглянути на вікна.

Краплі шпалерного клею, бризки цементу, припорошені пилом від гіпсокартону, вапняні розводи - нові склопакети «прикрашені» слідами практично всіх ремонтних робіт. Видалити такі забруднення не так то і просто, проте можливо.

Дотримуйтесь нашої інструкції, і вам вдасться очистити вікна з мінімальними витратами часу і сил.