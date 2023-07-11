Авто мийки високого тиску

Втомилися від витрати безцінного часу на очищення брудних поверхонь? Представляємо вам автомобільну мийку високого тиску - універсальне рішення для вашої потреби помити свій автомобіль.

Забудьте про те, як довго і трудомістко було раніше мити автомобіль. Мийка високого тиску Kärcher впорається з будь-якими завданнями - від видалення налиплого бруду до позбавлення від найстійкіших забруднень. Ви можете бути впевнені в тому, що ваш автомобіль сяятиме чистотою як новенький після кожного використання.

Але це ще не все! Наша мийка високого тиску не тільки прекрасно підходить для автомобілів, але також легко справляється з очищенням зовнішнього фасаду будівель, прибудинкових доріжок, ролет гаража, садових меблів тощо.

Не витрачайте час на безглузді пошуки інших мийок - виберіть найкраще для вашого автомобіля. Спробуйте автомобільну мийку високого тиску Керхер вже сьогодні і відчуйте справжню свіжість і бездоганність!

Ручна мінімийка для авто

Коли йдеться про хорошу мийку для машини, ручна мінімийка для авто стає незамінним помічником. Наші автомобільні мийки високого тиску - саме те, що вам потрібно. Якщо ви ставите питання, де купити мийку високого тиску для миття машини, ви потрапили за адресою.

Наші автономні мінімийки для авто надають зручність і ефективність в одному пристрої. Не важливо, чи потрібна вам мийка для особистого автомобіля або ви шукаєте рішення для бізнесу - у нас є відповідні варіанти. Ми пропонуємо широкий вибір автомобільних мийок високого тиску, і кожна з них відповідає високим стандартам якості та надійності.

Купівля автомобільної мийки високого тиску - це не тільки інвестиція в чистоту вашого автомобіля, але і в економію вашого часу. Скористайтеся можливістю купити у нас мийку високого тиску і переконайтеся в її ефективності самі. Наші продукти забезпечать бездоганний догляд за вашим авто.

Чому потрібно купити у нас?

Компанія Kärcher - це світовий лідер у галузі виробництва мийок високого тиску. Ось кілька причин, чому мийки Kärcher є відмінним вибором:

Надійність і якість:

Компанія Kärcher славиться своїм високим стандартом якості. Наші мийки високого тиску розробляються і виготовляються з використанням найсучасніших технологій, що гарантує надійну роботу і довгий термін служби.

Висока продуктивність:

Мийки Kärcher мають видатну продуктивність, що дає змогу швидко й ефективно видаляти бруд, пил та інші забруднення з автомобілів, фасадів будівель, дорожніх покриттів і багатьох інших поверхонь.

Інновації та зручність:

Kärcher постійно впроваджує інноваційні рішення у своїй продукції. Це включає в себе зручні функції, такі як швидка зміна аксесуарів і швидке налаштування режимів, що робить використання і обслуговування мийок максимально простими.

Екологічний підхід:

Kärcher також приділяє увагу екологічній стійкості своїх продуктів. Автомийки Kärcher ефективно економлять воду та енергію, знижуючи негативний вплив на навколишнє середовище.

Придбання мийки Kärcher - це вкладення в якість і зручність. Ви можете бути впевнені, що вона допоможе вам підтримувати ваш автомобіль або бізнес у чистоті та чудовому стані.

Популярні запити на сайті

акумуляторна мийка високого тиску, миюча електрошвабра, ручний миючий пилосос, пилосос, пилосос господарський, пилосос для вікон, робот пилосос, пароочищувач, мийка високого тиску з забором води

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.