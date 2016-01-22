Бытовой парогенератор

Бытовой парогенератор - это инновационное устройство, которое поднимает стандарт домашней уборки на новый уровень. Благодаря мощной паровой технологии, он обеспечивает глубокую очистку без использования химических средств, гарантируя безупречную чистоту и заботу об окружающей среде.

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Бытовой парогенератор

В современном мире существует множество аппаратов для наведения чистоты в доме. Но когда дело доходит до удаления стойких пятен, большинство женщин используют традиционные тряпки, щетки, мочалки и чистящие средства. Керхер создал бытовой аппарат, которые заменяет не только все эти инструменты, но еще и швабру, моющий пылесос, стеклоочиститель, утюг и т.д. – пароочиститель.

Бытовой парогенератор – это многофункциональный аппарат

Бытовой парогенератор Kärcher - это универсальное устройство, которое обеспечивает эффективную очистку разнообразных твердых поверхностей, не боящихся воздействия влаги. Благодаря мощному пару, вы легко удалите загрязнения с напольной плитки, линолеума, окон, зеркал, варочных поверхностей, настенной плитки, сантехники, кранов, вытяжек, подоконников и многое другое.

Кроме того, дополнительное подключение парового утюга делает глажку быстрой, легкой и удобной, превращая этот рутинный процесс в настоящее удовольствие.

И самое главное - все эти задачи можно выполнять без использования химических средств! Парогенератор Kärcher заботится не только о чистоте вашего дома, но и о вашем здоровье и экологии.

Многофункциональность
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Принцип работы парогенератора

Парогенератор работает по очень простому принципу – внутри находится бойлер, в который заливается обычная вода из-под крана. Нагреватель доводит воду до кипения и в бойлере образовывается пар, который затем под давлением выходит из насадки.

Очистка пароочистителем эффективно благодаря тому, что частички пара проникают в даже самые маленькие отверстия, поры и щели; высокая температура отщепляет молекулы грязи от поверхности; а давление пара и механическое воздействие салфетками устраняют отделенное загрязнение.

Убивает до 99,999% коронавирусов.* И 99,99 % бактерий.**

Kärcher доказал эффективность своих пароочистителей в борьбе с вирусами, протестированными в независимой лаборатории. Результат: при правильном использовании пароочистители удаляют с твердых поверхностей в 99,999 % оболочечных вирусов *, таких как коронавирус или грипп, и 99,99 % обыкновенных бытовых бактерий **. 

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* Испытания показали, что с помощью пароочистителя Kärcher при точечной очистке в течение 30 секунд при максимальном уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью можно удалить 99,999% оболочечных вирусов, таких как коронавирус или грипп (исключая вирус гепатита В), на обычных гладких домашних поверхностях (тест-микроб: Modified- Vaccinia-Ankara-Virus).

** При тщательном очищении с помощью пароочистителя Kärcher 99,99% всех обычных бытовых бактерий погибнут на обычных гладких твердых поверхностях для дома, при скорости очистки 30 см/с при максимальном уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью (тест-зародыш: Enterococcus hirae). 99,999% с профессиональными пароочистителем SG (V) в соответствии с EN 16615: 2015-06, пол из ПВХ, тестовые микробы: Enterococcus hirae ATCC 10541

Дезинфекция паром

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