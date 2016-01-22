Бытовой парогенератор – это многофункциональный аппарат

Бытовой парогенератор Kärcher - это универсальное устройство, которое обеспечивает эффективную очистку разнообразных твердых поверхностей, не боящихся воздействия влаги. Благодаря мощному пару, вы легко удалите загрязнения с напольной плитки, линолеума, окон, зеркал, варочных поверхностей, настенной плитки, сантехники, кранов, вытяжек, подоконников и многое другое.

Кроме того, дополнительное подключение парового утюга делает глажку быстрой, легкой и удобной, превращая этот рутинный процесс в настоящее удовольствие.

И самое главное - все эти задачи можно выполнять без использования химических средств! Парогенератор Kärcher заботится не только о чистоте вашего дома, но и о вашем здоровье и экологии.