Стеклоочиститель

Со стеклоочистителем Karcher ваши окна всегда будут идеально чистыми!

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Этап 1: нанесите моющее средство из пульверизатора

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Этап 2: разотрите с помощью насадки с салфеткой

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Этап 3: соберите грязную воду оконным пылесосом

Чистые окна - без капель и разводов!

Стеклоочиститель Karcher - это прибор для мытья окон и других твердых гладких поверхностей. Функция всасывая позволяет быстро и без потеков собрать грязную воду во время мытья. При этом вы сэкономите время и получите идеально чистые окна!

Стеклоочиститель - это оконный пылесос, который собирает воду благодаря резиновой стяжки и сразу ее втягивает в специальный резервуар для грязной воды. Стеклоочиститель питается от аккумулятора, рассчитанного на 20 минут непрерывной работы. Удобная ручка и небольшой вес (всего 0,7 кг) стеклоочистителя обеспечивают легкость управления. Любые поверхности, как горизонтальные, так и вертикальные можно легко вымыть с помощью стеклоочистителя.

Где применять стеклоочиститель?

  • окна дома
  • керамическая плитка
  • зеркала
  • окна автомобиля
  • дверцы душевой кабины и др.

Как применять стеклоочиститель?

  1. С помощью пульверизатора нанести моющее средство на грязную поверхность
  2. Протереть поверхность насадкой с микроволоконной салфеткой
  3. Собрать грязную воду стеклоочистителем (или по-другому - оконным пылесосом)
  4. Слить грязную воду из стеклоочистителя

Оконный пылесос

Оконный пылесос Karcher WV 2 Plus