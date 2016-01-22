Чистые окна - без капель и разводов!

Стеклоочиститель Karcher - это прибор для мытья окон и других твердых гладких поверхностей. Функция всасывая позволяет быстро и без потеков собрать грязную воду во время мытья. При этом вы сэкономите время и получите идеально чистые окна!

Стеклоочиститель - это оконный пылесос, который собирает воду благодаря резиновой стяжки и сразу ее втягивает в специальный резервуар для грязной воды. Стеклоочиститель питается от аккумулятора, рассчитанного на 20 минут непрерывной работы. Удобная ручка и небольшой вес (всего 0,7 кг) стеклоочистителя обеспечивают легкость управления. Любые поверхности, как горизонтальные, так и вертикальные можно легко вымыть с помощью стеклоочистителя.

Где применять стеклоочиститель?

окна дома

керамическая плитка

зеркала

окна автомобиля

дверцы душевой кабины и др.

Как применять стеклоочиститель?