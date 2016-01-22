Стеклоочиститель
Со стеклоочистителем Karcher ваши окна всегда будут идеально чистыми!
Этап 1: нанесите моющее средство из пульверизатора
Этап 2: разотрите с помощью насадки с салфеткой
Этап 3: соберите грязную воду оконным пылесосом
Чистые окна - без капель и разводов!
Стеклоочиститель Karcher - это прибор для мытья окон и других твердых гладких поверхностей. Функция всасывая позволяет быстро и без потеков собрать грязную воду во время мытья. При этом вы сэкономите время и получите идеально чистые окна!
Стеклоочиститель - это оконный пылесос, который собирает воду благодаря резиновой стяжки и сразу ее втягивает в специальный резервуар для грязной воды. Стеклоочиститель питается от аккумулятора, рассчитанного на 20 минут непрерывной работы. Удобная ручка и небольшой вес (всего 0,7 кг) стеклоочистителя обеспечивают легкость управления. Любые поверхности, как горизонтальные, так и вертикальные можно легко вымыть с помощью стеклоочистителя.
Где применять стеклоочиститель?
- окна дома
- керамическая плитка
- зеркала
- окна автомобиля
- дверцы душевой кабины и др.
Как применять стеклоочиститель?
- С помощью пульверизатора нанести моющее средство на грязную поверхность
- Протереть поверхность насадкой с микроволоконной салфеткой
- Собрать грязную воду стеклоочистителем (или по-другому - оконным пылесосом)
- Слить грязную воду из стеклоочистителя