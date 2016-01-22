Cклоочисник
Зі склоочисником Karcher ваші вікна завжди будуть ідеально чистими!
Етап 1: нанесіть миючий засіб з пульверизатора
Етап 2: розітріть за допомогою насадки з серветкою
Етап 3: зберіть брудну воду віконним пилососом
Чисті вікна - без крапель і розводів!
Склоочисник Karcher - це прилад для миття вікон та інших твердих гладких поверхонь. Функція всмоктування дозволяє швидко і без патьоків зібрати брудну воду під час миття. При цьому ви заощадите час і отримаєте ідеально чисті вікна!
Склоочисник - це віконний пилосос, який збирає воду завдяки гумовій стяжці та відразу її втягує в спеціальний резервуар для брудної води. Склоочисник живиться від акумулятора, розрахованого на 25 хвилин безперервної роботи. Зручна ручка і невелика вага (всього 0,6 кг) склоочисника забезпечують легкість управління. Будь-які поверхні, як горизонтальні, так і вертикальні можна легко вимити за допомогою склоочисника.
Де застосовувати склоочисник?
- вікна будинку
- керамічна плитка
- дзеркала
- вікна автомобіля
- дверцята душової кабіни та ін.
Як застосовувати склоочисник?
- За допомогою пульверизатора нанести миючий засіб на брудну поверхню
- Протерти поверхню насадкою з мікроволоконною серветкою
- Зібрати брудну воду склоочисником (або по-іншому - віконним пилососом)
- Злити брудну воду зі склоочисника