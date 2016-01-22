Cклоочисник

Зі склоочисником Karcher ваші вікна завжди будуть ідеально чистими!

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Етап 1: нанесіть миючий засіб з пульверизатора

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Етап 2: розітріть за допомогою насадки з серветкою

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Етап 3: зберіть брудну воду віконним пилососом

Чисті вікна - без крапель і розводів!

Склоочисник Karcher - це прилад для миття вікон та інших твердих гладких поверхонь. Функція всмоктування дозволяє швидко і без патьоків зібрати брудну воду під час миття. При цьому ви заощадите час і отримаєте ідеально чисті вікна!

Склоочисник - це віконний пилосос, який збирає воду завдяки гумовій стяжці та відразу її втягує в спеціальний резервуар для брудної води. Склоочисник живиться від акумулятора, розрахованого на 25 хвилин безперервної роботи. Зручна ручка і невелика вага (всього 0,6 кг) склоочисника забезпечують легкість управління. Будь-які поверхні, як горизонтальні, так і вертикальні можна легко вимити за допомогою склоочисника.

Де застосовувати склоочисник?

  • вікна будинку
  • керамічна плитка
  • дзеркала
  • вікна автомобіля
  • дверцята душової кабіни та ін.

Як застосовувати склоочисник?

  1. За допомогою пульверизатора нанести миючий засіб на брудну поверхню
  2. Протерти поверхню насадкою з мікроволоконною серветкою
  3. Зібрати брудну воду склоочисником (або по-іншому - віконним пилососом)
  4. Злити брудну воду зі склоочисника

Віконний пилосос

Віконний пилосос Karcher WV 2 Plus