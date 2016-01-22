Cклоочисник

Чисті вікна - без крапель і розводів!

Склоочисник Karcher - це прилад для миття вікон та інших твердих гладких поверхонь. Функція всмоктування дозволяє швидко і без патьоків зібрати брудну воду під час миття. При цьому ви заощадите час і отримаєте ідеально чисті вікна!

Склоочисник - це віконний пилосос, який збирає воду завдяки гумовій стяжці та відразу її втягує в спеціальний резервуар для брудної води. Склоочисник живиться від акумулятора, розрахованого на 25 хвилин безперервної роботи. Зручна ручка і невелика вага (всього 0,6 кг) склоочисника забезпечують легкість управління. Будь-які поверхні, як горизонтальні, так і вертикальні можна легко вимити за допомогою склоочисника.

Де застосовувати склоочисник?

вікна будинку

керамічна плитка

дзеркала

вікна автомобіля

дверцята душової кабіни та ін.

Як застосовувати склоочисник?