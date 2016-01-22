Побутовий парогенератор - це багатофункціональний апарат

Побутовий парогенератор Kärcher – це універсальний пристрій, який забезпечує ефективне очищення різноманітних твердих поверхонь, що не бояться впливу вологи. Завдяки потужній парі, ви легко видалите забруднення з підлогової плитки, лінолеуму, вікон, дзеркал, варильних поверхонь, настінної плитки, сантехніки, кранів, витяжок, підвіконь та багато іншого.

Крім того, додаткове підключення парової праски робить прасування швидким, легким і зручним, перетворюючи цей рутинний процес на справжнє задоволення.

І найголовніше – усі ці завдання можна виконувати без використання хімічних засобів! Парогенератор Kärcher піклується не лише про чистоту вашого дому, а й про ваше здоров’я та екологію.