Побутовий парогенератор
Побутовий парогенератор – це інноваційний пристрій, який піднімає стандарт домашнього прибирання на новий рівень. Завдяки потужній паровій технології, він забезпечує глибоке очищення без використання хімічних засобів, гарантуючи бездоганну чистоту і турботу про навколишнє середовище.
У сучасному світі існує безліч апаратів для наведення чистоти в будинку. Але коли справа доходить до видалення стійких плям, більшість жінок використовують традиційні ганчірки, щітки, мочалки та чистячі засоби. Керхер створив побутовий апарат, які замінює не тільки всі ці інструменти, але ще й швабру, миючий пилосос, склоочисник, праску і т.д. - пароочисник.
Побутовий парогенератор - це багатофункціональний апарат
Побутовий парогенератор Kärcher – це універсальний пристрій, який забезпечує ефективне очищення різноманітних твердих поверхонь, що не бояться впливу вологи. Завдяки потужній парі, ви легко видалите забруднення з підлогової плитки, лінолеуму, вікон, дзеркал, варильних поверхонь, настінної плитки, сантехніки, кранів, витяжок, підвіконь та багато іншого.
Крім того, додаткове підключення парової праски робить прасування швидким, легким і зручним, перетворюючи цей рутинний процес на справжнє задоволення.
І найголовніше – усі ці завдання можна виконувати без використання хімічних засобів! Парогенератор Kärcher піклується не лише про чистоту вашого дому, а й про ваше здоров’я та екологію.
Принцип роботи парогенератора
Парогенератор працює за дуже простим принципом - зсередини знаходиться бойлер, в який заливається звичайна вода з-під крана. Нагрівач доводить воду до кипіння і в бойлері утворюється пара, яка потім під тиском виходить з насадки.
Очищення пароочисником ефективне завдяки тому, що частинки пари проникають в навіть найменші отвори, пори і щілини; висока температура відокремлює молекули бруду від поверхні; а тиск пари і механічний вплив серветками усувають відокремлене забруднення.
Вбиває до 99,999% коронавірусів. * І 99,99% бактерій. **
Kärcher доказав ефективність своїх пароочисників у боротьбі з вірусами, протестованими в незалежній лабораторії. Результат: при правильному використанні пароочисники видаляють з твердих поверхонь до 99,999% оболонкових вірусів*, таких як коронавірус або грип, і 99,99% звичайних побутових бактерій**.
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* Випробування показали, що за допомогою пароочисника Kärcher при точковому очищенні протягом 30 секунд при максимальному рівні пари і безпосередньому контакті з поверхнею, що очищується, можна видалити 99,999% оболонкових вірусів, таких як коронавірус або грип (виключаючи вірус гепатиту В), на звичайних гладких домашніх поверхнях (тест-мікроб: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
** При ретельному очищенні за допомогою пароочисника Kärcher 99,99% усіх звичайних побутових бактерій загинуть на звичайних гладких твердих поверхнях для дому, за умови швидкості очищення 30 см /с при максимальному рівні пари і безпосередньому контакті з поверхнею, що очищується (тест-зародок: Enterococcus hirae). 99,999% з професійними пароочисниками SG (V) відповідно до EN 16615: 2015-06, підлога з ПВХ, тестові мікроби: Enterococcus hirae ATCC 10541
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