Минимойка Karcher К 2: компактность + эффективность

В чем уникальность мойки K 2?

Хорошая эффективность при малых размерах

Эту модель легко переносить, потому что она маленькая и легкая, но при этом имеет солидный запас мощности: давление 110 бар и производительность 360 л/ч. Конечно, это не лучший вариант для очистки больших площадей и объектов, но зато идеальный вариант для мытья садовой мебели, веранды, дорожек, инвентаря и велосипедов.

Высококачественные и, главное, подходящие аксессуары

С их помощью мини-мойкой класса К 2 можно помыть и мотоцикл, и автомобиль, и забор, и гравийную дорожку. Всевозможные щетки и насадки Керхер соответствуют параметрам именно этого класса, а потому будут работать с аппаратом эффективно, правильно и без риска поломки.

Применение моющих средств

Все аппараты класса К 2 можно использовать с химией для очистки нужных поверхностей. Некоторые модели этого класса (например, К 2 Premium) имеют встроенную емкость для моющего средства, другие же (например, К 2 Compact) оборудованы специальной системой забора химии прямо из емкости. Так или иначе, любая мойка К 2 дает возможность использовать средство, даже если у Вас нет пенной насадки, что делает процесс очистки еще более эффективным.

Соответствие заявленным техническим характеристикам

На рынке Украины существует масса мини-моек недорогого класса, сделанных неизвестно кем и где. На таких аппаратах часто пишут завышенные характеристики, которые по разным причинам на практике мини-мойка абсолютно не выдает. Начальный класс мини-моек Керхер действительно обладает параметрами, которых вполне хватает для эффективной очистки, и этим выгодно отличается от других бюджетных моделей.