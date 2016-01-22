Мінімийка Karcher К 2: компактність + ефективнiсть

У чому унікальність мийки К 2?

Хороша ефективність при малих розмірах

Цю модель легко переносити, бо вона маленька і легка, але при цьому має солідний запас потужності: тиск 110 бар і продуктивність 360 л/ч. Звичайно, це не кращий варіант для очищення великих площ і об'єктів, але зате ідеальний варіант для миття садових меблів, веранди, доріжок, інвентарю та велосипедів.

Високоякісні і, головне, відповідні аксесуари

З їх допомогою мінімийкою класу К 2 можна помити і мотоцикл, і автомобіль, і паркан, і гравійну доріжку. Всілякі щітки і насадки Керхер відповідають параметрам саме цього класу, а тому будуть працювати з апаратом ефективно, правильно і без ризику поломки.

Застосування миючих засобів

Всі апарати класу К 2 можна використовувати з хімією для очищення потрібних поверхонь. Деякі моделі цього класу (наприклад, К 2 Premium) мають вбудовану ємність для миючого засобу, інші ж (наприклад, К 2 Compact) обладнані спеціальною системою забору хімії прямо з ємності. Так чи інакше, будь-яка мийка К 2 дає можливість використовувати засіб, навіть якщо у Вас немає пінної насадки, що робить процес очищення ще більш ефективним.

Відповідність заявленим технічним характеристикам

На ринку України існує маса мінімийок недорогого класу, зроблених невідомо ким і де. На таких апаратах часто пишуть завищені характеристики, яким з різних причин на практиці мінімийка абсолютно не видає. Початковий клас мінімийок Керхер дійсно володіє параметрами, яких цілком вистачає для ефективного очищення, і цим вигідно відрізняється від інших бюджетних моделей.