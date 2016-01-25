Как купить минимойку?

Где купить минимойку?

Когда Вы уже определились с конкретной моделью, нужно решить, где же купить минимойку. У компании "Керхер" есть несколько каналов продаж.

Во-первых, есть собственные Керхер-Центры (в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове). Во-вторых, есть официальный интернет магазин Керхер, где можно сделать заказ с доставкой в любой уголок Украины. В-третьих, существует широкая сеть дилерских магазинов по всей территории страны. Ну и конечно мини-мойки Керхер представлены во всех больших торговых сетях.

Поэтому купить минимойку можно практически везде – главное правильно ее выбрать. Если же выбрать мойку самостоятельно Вам сложно, то специалисты Керхер всегда помогут Вам правильно подобрать аппарат.

На все Ваши вопросы с удовольствием ответят специалисты горячей линии Керхер по тел.: 0 800 500-48-90, (067) 334-28-81, (050) 334-28-55 (Пн-Пт: 9:00 - 18:00).