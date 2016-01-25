Как купить минимойку?
Купить минимойку - проще простого
С приходом весны многие владельцы авто задумываются о том, чтоб купить себе аппарат высокого давления – в народе известный как «минимойка». Не смотря на то, что это достаточно простой и понятный аппарат, все равно есть нюансы, о которых должен знать покупатель прежде, чем купить минимойку.
Что и как часто мыть?
Первый вопрос, который нужно прояснить: что именно и как часто я собираюсь мыть? Если речь идет о том, чтоб раз в неделю помыть автомобиль, почистить дорожки и забор на даче или сполоснуть садовую мебель, то Вы вполне можете купить бытовую мойку. Если же планируете использовать аппарат на автомойках или на производстве, то Вам уже нужен профессиональный аппарат высокого давления.
Класс минимойки
Второй вопрос: какого класса мини-мойку мне купить? У Керхера есть несколько классов бытовых минимоек: от класса К 2 (начального) до К 7 (самого мощного). Аппараты отличаются давлением (от 110 до 160 бар), производительностью (от 360 л/ч до 600 л/ч), материалом помпы (композитный материал N-Cor, алюминий, латунь), а также ресурсом рабочих мото-часов (начальный класс К 2 может беспрерывно подавать давление не
дольше 15 мин, а К 7 – уже целый час).
Где купить минимойку?
Когда Вы уже определились с конкретной моделью, нужно решить, где же купить минимойку. У компании "Керхер" есть несколько каналов продаж.
- Во-первых, есть собственные Керхер-Центры (в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове).
- Во-вторых, есть официальный интернет магазин Керхер, где можно сделать заказ с доставкой в любой уголок Украины.
- В-третьих, существует широкая сеть дилерских магазинов по всей территории страны.
- Ну и конечно мини-мойки Керхер представлены во всех больших торговых сетях.
Поэтому купить минимойку можно практически везде – главное правильно ее выбрать. Если же выбрать мойку самостоятельно Вам сложно, то специалисты Керхер всегда помогут Вам правильно подобрать аппарат.
На все Ваши вопросы с удовольствием ответят специалисты горячей линии Керхер по тел.: 0 800 500-48-90, (067) 334-28-81, (050) 334-28-55 (Пн-Пт: 9:00 - 18:00).
Цена минимойки: где можно сэкономить
По какой цене можно купить минимойку? Цена аппарата зависит от класса модели и ее комплектации.
Стандартная комплектация – это шланг высокого давления, струйная трубка и грязевая фреза (роторное сопло). Если Вы хотите купить мини-мойку с дополнительными аксессуарами (такими как пенная насадка, щетка или моющее средство), то бывают модели с расширенной комплектацией (например, набор для автомобиля Car).
Ваш выбор всегда за Вами
Так или иначе, всегда можно выбрать минимойку, которая отвечает Вашим запросам по задачам очистки и цене. Если купить оптимально подобранную модель, правильно с ней обращаться и бережно относиться, то Вы будете наслаждаться работой минимойки Керхер многие годы.