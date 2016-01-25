Як купити мінімийки?
Купити мінімийку - простіше простого
З приходом весни багато власників авто замислюються про те, щоб купити собі апарат високого тиску - в народі відомий як «мінімийка». Не дивлячись на те, що це досить простий і зрозумілий апарат, все одно є нюанси, про які повинен знати покупець перш, ніж купити мінімийку.
Що і як часто мити?
Перше питання, яке потрібно з'ясувати: що саме і як часто я збираюся мити? Якщо мова йде про те, щоб раз на тиждень помити автомобіль, почистити доріжки і паркан на дачі або сполоснути садові меблі, то Ви цілком можете купити побутову мийку. Якщо ж плануєте використовувати апарат на автомийках або на виробництві, то Вам вже потрібен професійний апарат високого тиску.
Клас мінімийки
Друге питання: якого класу мінімийку мені купити? У Керхера є кілька класів побутових мінімийок: від класу К 2 (початкового) до К 7 (найпотужнішого). Апарати відрізняються тиском (від 110 до 160 бар), продуктивністю (від 360 л/год до 600 л/год), матеріалом помпи (композитний матеріал N-Cor, алюміній, латунь), а також ресурсом робочих мото-годин (початковий клас К 2 може безперервно подавати тиск не довше 15 хв, а К 7 - вже цілу годину).
Де купити мінімийку?
Коли Ви вже визначилися з конкретною моделлю, потрібно вирішити, де ж купити мінімийку. У компанії "Керхер" є кілька каналів продажів.
- По-перше, є власні Керхер-Центри (у Києві, Дніпропетровську, Одесі та Львові).
- По-друге, є офіційний інтернет-магазин Керхер, де можна зробити замовлення з доставкою в будь-який куточок України.
- По-третє, існує широка мережа дилерських магазинів по всій території країни.
- Ну і звичайно мінімийки Керхер представлені у всіх великих торгових мережах.
Тому купити мінімийки можна практично скрізь - головне правильно її вибрати. Якщо ж вибрати мийку самостійно Вам складно, то фахівці Керхер завжди допоможуть Вам правильно підібрати апарат.
На всі Ваші запитання з задоволенням дадуть відповідь спеціалісти гарячої лінії Керхер за тел .: 0800 500-48-90, (067) 334-28-81, (050) 334-28-55 (Пн-Пт: 9:00 - 18 : 00).
Ціна мінімийки: де можна заощадити
За якою ціною можна купити мінімийку? Ціна апарату залежить від класу моделі та її комплектації.
Стандартна комплектація - це шланг високого тиску, струменева трубка і грязьова фреза (роторне сопло). Якщо Ви хочете купити мінімийку з додатковими аксесуарами (такими як пінна насадка, щітка або миючий засіб), то бувають моделі з розширеною комплектацією (наприклад, набір для автомобіля Car).
Ваш вибір завжди за Вами
Так чи інакше, завжди можна вибрати мінімийку, яка відповідає Вашим запитам за завданнями очищення і ціною. Якщо купити оптимально підібрану модель, правильно з нею поводитися і дбайливо ставитися, то Ви будете насолоджуватися роботою мінімийки Керхер багато років.