Як купити мінімийки?

Де купити мінімийку?

Коли Ви вже визначилися з конкретною моделлю, потрібно вирішити, де ж купити мінімийку. У компанії "Керхер" є кілька каналів продажів.

По-перше, є власні Керхер-Центри (у Києві, Дніпропетровську, Одесі та Львові). По-друге, є офіційний інтернет-магазин Керхер, де можна зробити замовлення з доставкою в будь-який куточок України. По-третє, існує широка мережа дилерських магазинів по всій території країни. Ну і звичайно мінімийки Керхер представлені у всіх великих торгових мережах.

Тому купити мінімийки можна практично скрізь - головне правильно її вибрати. Якщо ж вибрати мийку самостійно Вам складно, то фахівці Керхер завжди допоможуть Вам правильно підібрати апарат.

На всі Ваші запитання з задоволенням дадуть відповідь спеціалісти гарячої лінії Керхер за тел .: 0800 500-48-90, (067) 334-28-81, (050) 334-28-55 (Пн-Пт: 9:00 - 18 : 00).