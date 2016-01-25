Парогенераторы
Парогенератор - утюг или пароочиститель?
Под термином «парогенератор» часто понимают два типа устройств: парогенератор с утюгом или пароочиститель. Оба варианта имеют свои уникальные преимущества и применение.
Рассмотрим парогенератор с утюгом
Парогенератор с утюгом предназначен исключительно для глажки и отпаривания текстильных изделий. Данное устройство работает по такому принципу: вода в специальном резервуаре превращается в пар и под давлением подается в утюг.
Основные преимущества:
Эффективность глажки: отпаривание ткани вместо нагревания ее подошвой утюга часто является более результативным, особенно для сильно смятых или пересушенных материалов.
Вертикальное отпаривание: это удобно для глажки штор, пальто, пиджаков и других вещей прямо на вешалке, без необходимости их снимать.
Простота использования: парогенераторы с утюгом идеально подходят для регулярного ухода за вещами.
Однако все парогенераторы с утюгом Kärcher можно использовать не только для глажки. Они также выполняют функции пароочистителя, позволяя очищать разнообразные твердые поверхности в доме. Благодаря этому устройство становится многофункциональным и значительно расширяет свои возможности.
Парогенераторы с паровым утюгом
Какой парогенератор выбрать?
Если вы ищете универсальное решение, которое обеспечит идеальную чистоту в доме и поможет с глажкой, обратите внимание на паровую систему Karcher. Это не просто парогенератор с паровым утюгом, но и пароочиститель, который комплектуется набором насадок для уборки различных поверхностей в доме. К тому же паровая станция включает активную гладильную доску, специально разработанную для работы с паровым утюгом, что делает процесс глажки максимально удобным и эффективным.
Парогенератор-пароочиститель
Часто потребители называют парогенератором устройство для чистки поверхностей паром, то есть пароочиститель. Это многофункциональный аппарат, который находит свое применение в домохозяйствах, особенно там, где есть маленькие дети или люди с аллергией.
Основные преимущества пароочистителя:
- Гигиеническая чистота без химии
- Пар удаляет даже самые сложные загрязнения без использования бытовой химии.
- Благодаря высокой температуре уничтожаются до 99,99% бактерий и микроорганизмов.
- Универсальность использования
Пароочистители можно применять для очистки:
- Плитки, швов и кафеля.
- Окон, зеркал и стеклянных поверхностей.
- Сантехники, вытяжек и варочных поверхностей.
- Мягкой мебели и текстиля.
- Экологичность и экономичность
Используя только воду, пароочистители экономят ваши средства на покупку моющих средств и снижают потребление электроэнергии.
Дополнительные функции
Присоединив к пароочистителю паровой утюг, вы получаете возможность не только очищать, но и гладить вещи.