Парогенераторы

Парогенератор - утюг или пароочиститель?

Под термином «парогенератор» часто понимают два типа устройств: парогенератор с утюгом или пароочиститель. Оба варианта имеют свои уникальные преимущества и применение.

парогенератор с утюгом

Рассмотрим парогенератор с утюгом

Парогенератор с утюгом предназначен исключительно для глажки и отпаривания текстильных изделий. Данное устройство работает по такому принципу: вода в специальном резервуаре превращается в пар и под давлением подается в утюг.

Основные преимущества:

Эффективность глажки: отпаривание ткани вместо нагревания ее подошвой утюга часто является более результативным, особенно для сильно смятых или пересушенных материалов.

Вертикальное отпаривание: это удобно для глажки штор, пальто, пиджаков и других вещей прямо на вешалке, без необходимости их снимать.

Простота использования: парогенераторы с утюгом идеально подходят для регулярного ухода за вещами.

Однако все парогенераторы с утюгом Kärcher можно использовать не только для глажки. Они также выполняют функции пароочистителя, позволяя очищать разнообразные твердые поверхности в доме. Благодаря этому устройство становится многофункциональным и значительно расширяет свои возможности.

Парогенератор Kärcher с утюгом

Парогенераторы с паровым утюгом

Какой парогенератор выбрать?

Если вы ищете универсальное решение, которое обеспечит идеальную чистоту в доме и поможет с глажкой, обратите внимание на паровую систему Karcher. Это не просто парогенератор с паровым утюгом, но и пароочиститель, который комплектуется набором насадок для уборки различных поверхностей в доме. К тому же паровая станция включает активную гладильную доску, специально разработанную для работы с паровым утюгом, что делает процесс глажки максимально удобным и эффективным.

Парогенератор-пароочиститель

Парогенератор-пароочиститель

Часто потребители называют парогенератором устройство для чистки поверхностей паром, то есть пароочиститель. Это многофункциональный аппарат, который находит свое применение в домохозяйствах, особенно там, где есть маленькие дети или люди с аллергией.

Основные преимущества пароочистителя:

  • Гигиеническая чистота без химии
  • Пар удаляет даже самые сложные загрязнения без использования бытовой химии.
  • Благодаря высокой температуре уничтожаются до 99,99% бактерий и микроорганизмов.
  • Универсальность использования

Пароочистители можно применять для очистки:

  • Плитки, швов и кафеля.
  • Окон, зеркал и стеклянных поверхностей.
  • Сантехники, вытяжек и варочных поверхностей.
  • Мягкой мебели и текстиля.
  • Экологичность и экономичность

Используя только воду, пароочистители экономят ваши средства на покупку моющих средств и снижают потребление электроэнергии.

Дополнительные функции
Присоединив к пароочистителю паровой утюг, вы получаете возможность не только очищать, но и гладить вещи.

Парогенераторы-пароочистители

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Мощность нагревателя (Вт)
Производительность по площади (м²)
Макс. давление пара (бар)
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