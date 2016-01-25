Парогенератори
Парогенератор – праска чи пароочисник?
Під терміном "парогенератор" часто розуміють два типи пристроїв: парогенератор із праскою або пароочисник. Обидва варіанти мають свої унікальні переваги та застосування.
Розглянемо парогенератор з праскою
Парогенератор із праскою призначений виключно для прасування та відпарювання текстильних виробів. Цей пристрій працює за таким принципом: вода в спеціальному резервуарі перетворюється на пару і під тиском подається в праску.
Основні переваги:
Ефективність прасування: відпарювання тканини замість нагрівання її підошвою праски часто є більш результативним, особливо для сильно зім’ятих або пересушених матеріалів.
Вертикальне відпарювання: це зручно для прасування штор, пальто, піджаків та інших речей прямо на вішалці, без необхідності їх знімати.
Простота використання: парогенератори з праскою ідеально підходять для регулярного догляду за речами.
Проте всі парогенератори з праскою Kärcher можна використовувати не тільки для прасування. Вони також виконують функції пароочисника, дозволяючи очищати різноманітні тверді поверхні в домі. Завдяки цьому пристрій стає багатофункціональним і значно розширює свої можливості.
Парогенератори з паровою праскою
Який парогенератор обрати?
Якщо ви шукаєте універсальне рішення, яке забезпечить ідеальну чистоту в будинку та допоможе з прасуванням, зверніть увагу на парову систему Karcher. Це не просто парогенератор із паровою праскою, а й пароочисник, який комплектується набором насадок для прибирання різноманітних поверхонь у домі. До того ж парова станція включає активну прасувальну дошку, спеціально розроблену для роботи з паровою праскою, що робить процес прасування максимально зручним і ефективним.
Парогенератор-пароочиститель
Часто споживачі називають парогенератором пристрій для чищення поверхонь парою, тобто пароочисник. Це багатофункціональний апарат, який знаходить своє застосування у домогосподарствах, особливо там, де є маленькі діти або люди з алергією.
Основні переваги пароочисника:
- Гігієнічна чистота без хімії
- Пара видаляє навіть найскладніші забруднення без використання побутової хімії.
- Завдяки високій температурі знищуються до 99,99% бактерій і мікроорганізмів.
- Універсальність використання
Пароочисники можна застосовувати для очищення:
- Плитки, швів та кахлю.
- Вікон, дзеркал та скляних поверхонь.
- Сантехніки, витяжок та варильних поверхонь.
- М’яких меблів і текстилю.
- Екологічність та економічність
Використовуючи лише воду, пароочисники економлять ваші кошти на покупку мийних засобів і знижують споживання електроенергії.
Додаткові функції
Приєднавши до пароочисника парову праску, ви отримуєте можливість не тільки очищати, але й прасувати речі.