Парогенератори

Парогенератор – праска чи пароочисник?

Під терміном "парогенератор" часто розуміють два типи пристроїв: парогенератор із праскою або пароочисник. Обидва варіанти мають свої унікальні переваги та застосування.

парогенератор із праскою

Розглянемо парогенератор з праскою

Парогенератор із праскою призначений виключно для прасування та відпарювання текстильних виробів. Цей пристрій працює за таким принципом: вода в спеціальному резервуарі перетворюється на пару і під тиском подається в праску.

Основні переваги:

Ефективність прасування: відпарювання тканини замість нагрівання її підошвою праски часто є більш результативним, особливо для сильно зім’ятих або пересушених матеріалів.

Вертикальне відпарювання: це зручно для прасування штор, пальто, піджаків та інших речей прямо на вішалці, без необхідності їх знімати.

Простота використання: парогенератори з праскою ідеально підходять для регулярного догляду за речами.

Проте всі парогенератори з праскою Kärcher можна використовувати не тільки для прасування. Вони також виконують функції пароочисника, дозволяючи очищати різноманітні тверді поверхні в домі. Завдяки цьому пристрій стає багатофункціональним і значно розширює свої можливості.

Парогенератор Kärcher з праскою

Парогенератори з паровою праскою

Який парогенератор обрати?

Якщо ви шукаєте універсальне рішення, яке забезпечить ідеальну чистоту в будинку та допоможе з прасуванням, зверніть увагу на парову систему Karcher. Це не просто парогенератор із паровою праскою, а й пароочисник, який комплектується набором насадок для прибирання різноманітних поверхонь у домі. До того ж парова станція включає активну прасувальну дошку, спеціально розроблену для роботи з паровою праскою, що робить процес прасування максимально зручним і ефективним.

Парогенератор-пароочиститель

Парогенератор-пароочиститель

Часто споживачі називають парогенератором пристрій для чищення поверхонь парою, тобто пароочисник. Це багатофункціональний апарат, який знаходить своє застосування у домогосподарствах, особливо там, де є маленькі діти або люди з алергією.

Основні переваги пароочисника:

  • Гігієнічна чистота без хімії
  • Пара видаляє навіть найскладніші забруднення без використання побутової хімії.
  • Завдяки високій температурі знищуються до 99,99% бактерій і мікроорганізмів.
  • Універсальність використання

Пароочисники можна застосовувати для очищення:

  • Плитки, швів та кахлю.
  • Вікон, дзеркал та скляних поверхонь.
  • Сантехніки, витяжок та варильних поверхонь.
  • М’яких меблів і текстилю.
  • Екологічність та економічність

Використовуючи лише воду, пароочисники економлять ваші кошти на покупку мийних засобів і знижують споживання електроенергії.

Додаткові функції
Приєднавши до пароочисника парову праску, ви отримуєте можливість не тільки очищати, але й прасувати речі.

Парогенератори-пароочисники

Фільтр
Час нагріву (хв)
Потужність нагрівача (Вт)
Продуктивність за площею (м²)
Максимальний тиск пари (бар)
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