Розглянемо парогенератор з праскою

Парогенератор із праскою призначений виключно для прасування та відпарювання текстильних виробів. Цей пристрій працює за таким принципом: вода в спеціальному резервуарі перетворюється на пару і під тиском подається в праску.

Основні переваги:

Ефективність прасування: відпарювання тканини замість нагрівання її підошвою праски часто є більш результативним, особливо для сильно зім’ятих або пересушених матеріалів.

Вертикальне відпарювання: це зручно для прасування штор, пальто, піджаків та інших речей прямо на вішалці, без необхідності їх знімати.

Простота використання: парогенератори з праскою ідеально підходять для регулярного догляду за речами.

Проте всі парогенератори з праскою Kärcher можна використовувати не тільки для прасування. Вони також виконують функції пароочисника, дозволяючи очищати різноманітні тверді поверхні в домі. Завдяки цьому пристрій стає багатофункціональним і значно розширює свої можливості.