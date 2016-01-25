Приспособление для мойки днища автомобиля

Ваш специальный помощник - аксессуар для мойки днища автомобиля

Ни для кого не секрет, что минимойка от Керхер – это аппарат, который можно использовать во многих областях применения, начиная от мойки велосипеда или дорожки и заканчивая стенами дома или фургоном. Керхер обеспечивает своих потребителей не только высококачественными аппаратами высокого давления, но и поставляет широчайший ассортимент аксессуаров к ним. Такие аксессуары, как пенная насадка, грязевая фреза или струйная трубка уже давно и неизменно пользуются спросом у клиентов. Но есть в ассортименте Керхер и менее известные, но очень полезные приспособления. Именно им мы посвятим несколько последующих статей.

Сегодня мы хотели бы обратить Ваше внимание на аксессуар, предназначенный специально для мойки днища автомобиля. С помощью него можно легко и быстро избавится от грязи, песка, земли, пыли и брызг, которые насобирала ваша машина во время приятного путешествия на природу или деловых поездок по городу. Если все эти загрязнения с кузова автомобиля снять не проблема и другими насадками, то днище автомобиля – место довольно труднодоступное.