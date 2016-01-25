Приспособление для мойки днища автомобиля
Ваш специальный помощник - аксессуар для мойки днища автомобиля
Ни для кого не секрет, что минимойка от Керхер – это аппарат, который можно использовать во многих областях применения, начиная от мойки велосипеда или дорожки и заканчивая стенами дома или фургоном. Керхер обеспечивает своих потребителей не только высококачественными аппаратами высокого давления, но и поставляет широчайший ассортимент аксессуаров к ним. Такие аксессуары, как пенная насадка, грязевая фреза или струйная трубка уже давно и неизменно пользуются спросом у клиентов. Но есть в ассортименте Керхер и менее известные, но очень полезные приспособления. Именно им мы посвятим несколько последующих статей.
Сегодня мы хотели бы обратить Ваше внимание на аксессуар, предназначенный специально для мойки днища автомобиля. С помощью него можно легко и быстро избавится от грязи, песка, земли, пыли и брызг, которые насобирала ваша машина во время приятного путешествия на природу или деловых поездок по городу. Если все эти загрязнения с кузова автомобиля снять не проблема и другими насадками, то днище автомобиля – место довольно труднодоступное.
Аксессуар для мойки днища
Аксессуар для мойки днища – это своеобразная насадка, которая размещается под автомобилем. В ней можно регулировать высоту части, в которой расположены форсунки. Они вращаются, генерируя воду под высоким давлением. Таким образом, струи воды эффективно удаляют всю грязь. Сама насадка оснащена колесами, поэтому ее легко разместить под машиной. Кроме того, в приспособлении есть насадка для нанесения воскового средства защиты. Аксессуар подходит к аппаратам высокого давления Керхер классов К 5 – К 7.
Благодаря своей продуманной конструкции мойщик днища может использоваться буквально для любого автомобиля – дорожный просвет может составлять от 11 до 38 см.
Так что независимо от того, являетесь ли Вы обладателем спортивного кара, внедорожника или прицепа, днище Вашего авто всегда будет не только чистым, но и покрытым защитным слоем.