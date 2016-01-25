Пристосування для мийки днища автомобіля

Ваш спеціальний помічник - аксесуар для мийки днища автомобіля

Ні для кого не секрет, що мінімийка від Керхер - це апарат, який можна використовувати в багатьох областях застосування, починаючи від миття велосипеда або доріжки і закінчуючи стінами будинку або фургоном. Керхер забезпечує своїх споживачів не тільки високоякісними апаратами високого тиску, але і поставляє щонайширший асортимент аксесуарів до них. Такі аксесуари, як пінна насадка, грязьова фреза або струменева трубка вже давно і незмінно користуються попитом у клієнтів. Але є в асортименті Керхер і менш відомі, але дуже корисні пристосування. Саме їм ми присвятимо кілька наступних статей.

Сьогодні ми хотіли б звернути Вашу увагу на аксесуар, призначений спеціально для мийки днища автомобіля. За допомогою нього можна легко і швидко позбавиться від бруду, піску, землі, пилу і бризок, які назбирала ваша машина під час приємної подорожі на природу або ділових поїздок по місту. Якщо всі ці забруднення з кузова автомобіля зняти не проблема і іншими насадками, то днище автомобіля - місце досить важкодоступне.