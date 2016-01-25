Пристосування для мийки днища автомобіля
Ваш спеціальний помічник - аксесуар для мийки днища автомобіля
Ні для кого не секрет, що мінімийка від Керхер - це апарат, який можна використовувати в багатьох областях застосування, починаючи від миття велосипеда або доріжки і закінчуючи стінами будинку або фургоном. Керхер забезпечує своїх споживачів не тільки високоякісними апаратами високого тиску, але і поставляє щонайширший асортимент аксесуарів до них. Такі аксесуари, як пінна насадка, грязьова фреза або струменева трубка вже давно і незмінно користуються попитом у клієнтів. Але є в асортименті Керхер і менш відомі, але дуже корисні пристосування. Саме їм ми присвятимо кілька наступних статей.
Сьогодні ми хотіли б звернути Вашу увагу на аксесуар, призначений спеціально для мийки днища автомобіля. За допомогою нього можна легко і швидко позбавиться від бруду, піску, землі, пилу і бризок, які назбирала ваша машина під час приємної подорожі на природу або ділових поїздок по місту. Якщо всі ці забруднення з кузова автомобіля зняти не проблема і іншими насадками, то днище автомобіля - місце досить важкодоступне.
Аксесуар для мийки днища
Аксесуар для мийки днища - це своєрідна насадка, яка розміщується під автомобілем. У ній можна регулювати висоту частини, в якій розташовані форсунки. Вони обертаються, генеруючи воду під високим тиском. Таким чином, струмені води ефективно видаляють весь бруд. Сама насадка оснащена колесами, тому її легко розмістити під машиною. Крім того, у приладді є насадка для нанесення воскового засобу для захисту. Аксесуар підходить до апаратів високого тиску Керхер класів К 5 - К 7.
Завдяки своїй продуманій конструкції мийник днища може використовуватися буквально для будь-якого автомобіля - дорожній просвіт може становити від 11 до 38 см.
Так що незалежно від того, чи є Ви володарем спортивного кара, позашляховика або причепа, днище Вашого авто завжди буде не тільки чистим, але і покритим захисним шаром.