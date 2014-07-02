Пінна насадка середня FJ 6

Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.

Насадка FJ 6 для побутових апаратів високого тиску Kärcher. Формує інтенсивну піну для легкого очищення будь-яких поверхонь (кам'яних, скляних, лакофарбових покриттів автомобілів і мотоциклів і т. д.). Насадка легко під'єднується до пістолета, а засіб для чищення заливається в її контейнер. Насадка дозволяє регулювати дозування миючого засобу (жовтою ручкою) і параметри струменя. Підходить до будь-яких апаратів класів K 2 - K 7. Ідеально поєднується із засобом Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Особливості та переваги
Об'єм контейнера 0,6 л.
  • Вистачає на довше часу без доливання засобу
Легка зміна миючих засобів
  • Дуже зручна в застосуванні.
Потужна піна, яка довго тримається
  • Очищення будь-якої поверхні без зусиль
Система дозування миючого засобу
  • Споживання миючого засобу залежить від дозування
Прозора ємність
  • Завжди видиме наповнення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,163
Вага (з упаковкою) (кг) 0,262
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 93 x 201 x 184
Сумісність Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Відео

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Зимові сади
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Тераси
  • Жалюзі/ролети
  • Очищення доріжок
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
  • Паркан і стіни з каменю
  • Будинки на колесах
Запчастини для Пінна насадка середня FJ 6

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.