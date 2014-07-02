Насадка FJ 6 для побутових апаратів високого тиску Kärcher. Формує інтенсивну піну для легкого очищення будь-яких поверхонь (кам'яних, скляних, лакофарбових покриттів автомобілів і мотоциклів і т. д.). Насадка легко під'єднується до пістолета, а засіб для чищення заливається в її контейнер. Насадка дозволяє регулювати дозування миючого засобу (жовтою ручкою) і параметри струменя. Підходить до будь-яких апаратів класів K 2 - K 7. Ідеально поєднується із засобом Kärcher Ultra Foam Cleaner.