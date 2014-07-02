Пінна насадка середня FJ 6
Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.
Насадка FJ 6 для побутових апаратів високого тиску Kärcher. Формує інтенсивну піну для легкого очищення будь-яких поверхонь (кам'яних, скляних, лакофарбових покриттів автомобілів і мотоциклів і т. д.). Насадка легко під'єднується до пістолета, а засіб для чищення заливається в її контейнер. Насадка дозволяє регулювати дозування миючого засобу (жовтою ручкою) і параметри струменя. Підходить до будь-яких апаратів класів K 2 - K 7. Ідеально поєднується із засобом Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Особливості та переваги
Об'єм контейнера 0,6 л.
- Вистачає на довше часу без доливання засобу
Легка зміна миючих засобів
- Дуже зручна в застосуванні.
Потужна піна, яка довго тримається
- Очищення будь-якої поверхні без зусиль
Система дозування миючого засобу
- Споживання миючого засобу залежить від дозування
Прозора ємність
- Завжди видиме наповнення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,163
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,262
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|93 x 201 x 184
|Сумісність
|Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Зимові сади
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Тераси
- Жалюзі/ролети
- Очищення доріжок
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Паркан і стіни з каменю
- Будинки на колесах
