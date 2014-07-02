Пенная насадка FJ 6 для бытовых минимоек Kärcher. Формирует интенсивную пену для легкой очистки любых поверхностей (каменных, стеклянных, лакокрасочных покрытий автомобилей и мотоциклов и т. д.). Насадка легко присоединяется к пистолету, а чистящее средство заливается в ее контейнер. Насадка позволяет регулировать дозирование чистящего средства (желтой ручкой) и параметры струи. Подходит к любым аппаратам классов K 2 – K 7. Идеально сочетается со средством Kärcher Ultra Foam Cleaner.