Фреза для бруду, K5-K7
Фреза для бруду - для усунення стійких забруднень (наприклад, для очищення покритих мохом поверхонь або для видалення атмосферних забруднень).
Фреза для бруду з потужним роторним соплом ідеально підходить для усунення стійких забруднень. Обертовий струмінь легко видаляє атмосферний бруд і мох. Підходить для великої площі. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K5 - K7.
Особливості та переваги
Обертова насадка
- Видаляє стійкі забруднення з делікатних поверхонь
Легке очищення завдяки високому тиску
- Ефективно видаляє стійкі забруднення.
Байонетне з'єднання
- Дуже зручна в застосуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,205
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,248
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|468 x 51 x 51
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Паркан і стіни з каменю
- Мох