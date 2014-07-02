Фреза для бруду, K5-K7

Фреза для бруду - для усунення стійких забруднень (наприклад, для очищення покритих мохом поверхонь або для видалення атмосферних забруднень).

Фреза для бруду з потужним роторним соплом ідеально підходить для усунення стійких забруднень. Обертовий струмінь легко видаляє атмосферний бруд і мох. Підходить для великої площі. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K5 - K7.

Особливості та переваги
Обертова насадка
  • Видаляє стійкі забруднення з делікатних поверхонь
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Ефективно видаляє стійкі забруднення.
Байонетне з'єднання
  • Дуже зручна в застосуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,205
Вага (з упаковкою) (кг) 0,248
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 468 x 51 x 51
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
  • Паркан і стіни з каменю
  • Мох
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.