Дождеватели для полива

Осциллирующие дождеватели, круговые дождеватели, импульсные дождеватели - выбирайте, исходя из Ваших потребностей

Орошение участков различной формы и площади

Все мы любим лето. Но даже самым яростным любителям знойного отдыха иногда бывает слишком жарко. Так что же тогда говорить о нежных и деликатных растениях? Им в такое время просто необходимо большое количество воды!

Прекрасным решением этого вопроса являются дождеватели Керхер. Они способны обеспечить орошение как маленьких, так и больших площадей; участков разной формы и размеров. Дождеватели Керхер бывают осциллирующими, круговыми или импульсными.