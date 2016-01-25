Дождеватели для полива
Осциллирующие дождеватели, круговые дождеватели, импульсные дождеватели - выбирайте, исходя из Ваших потребностей
Орошение участков различной формы и площади
Все мы любим лето. Но даже самым яростным любителям знойного отдыха иногда бывает слишком жарко. Так что же тогда говорить о нежных и деликатных растениях? Им в такое время просто необходимо большое количество воды!
Прекрасным решением этого вопроса являются дождеватели Керхер. Они способны обеспечить орошение как маленьких, так и больших площадей; участков разной формы и размеров. Дождеватели Керхер бывают осциллирующими, круговыми или импульсными.
Осциллирующий дождеватель Karcher OS 3.220
Самый удобный, на наш взгляд, - это осциллирующий дождеватель, например OS 3.220. Он позволяет плавно менять площадь орошения (максимум 320 м2). Для того, чтоб уменьшить размер поливаемого участка, нужно просто отключить часть форсунок. Кроме того, он оснащен интегрированным брызговиком Splash Guard, который защищает Вас от намокания при установке и настройке. В нем также можно регулировать расход воды (от 0 до максимума). Лучше всего такой дождеватель справляется с поливом прямоугольных участков. Его форсунки расположены таким образом, что полив происходит равномерно по всему участку.
Зона орошения в зависимости от давления:
- при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м;
- при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.
Круговой дождеватель Karcher RS 120/2
Другой вид дождевателей – круговые, например RS 120/2. Максимальная площадь орошения ними – 133 м2. Такой дождеватель наносит воду тоже равномерно, но охватывает участок только круглой формы. Потому он не подойдет для тех, у кого по углам прямоугольного участка растут цветы или грядки.
Зона орошения зависит от подаваемого давления:
- при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м;
- при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.
Импульсный секторно-круговой дождеватель Karcher PS 300
Импульсный секторно-круговой дождеватель способен покрывать самую большую площадь – до 706 м2. Вы можете регулировать в нем угол разбрызгивания (например, для полива под деревьями). Он устанавливает на прочную пику.
В дождевателе PS 300 регулируются сектор полива от 30 до 360º и дальность полива.
Зона орошения зависит от давления, с которым подается вода в дождеватель:
- при 2 барах диаметр полива 25 м, площадь полива 490 кв.м;
- при 4 барах диаметр полива 30 м, площадь полива 706 кв.м.
Верхнюю часть струи можно выключить для полива в саду под плодоносящими деревьями.
Все дождеватели Керхер для полива сделаны из качественных, прочных и надежных материалов. Все они готовы работать для неувядающей красоты Вашего сада!
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