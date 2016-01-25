Дощувачі для поливу
Осцилюючі дощувачі, кругові дощувачі, імпульсні дощувачі - вибирайте, виходячи з Ваших потреб
Зрошення ділянок різної форми і площі
Всі ми любимо літо. Але навіть самим лютим любителям спекотного відпочинку іноді буває дуже жарко. Так що ж тоді говорити про ніжні і делікатні рослини? Їм в такий час просто необхідна велика кількість води! Прекрасним вирішенням цього питання є дощувачі Керхер. Вони здатні забезпечити зрошення як маленьких, так і великих площ; ділянок різної форми і розмірів. Дощувачі Керхер бувають осцилюючими, круговими або імпульсними.
Осцилюючий дощувач Karcher OS 3.220
Найзручніший, на наш погляд, - це осцилюючий дощувач, наприклад OS 3.220. Він дозволяє плавно змінювати площу зрошення (максимум 320 м2). Для того, щоб зменшити розмір ділянки поливу, потрібно просто відключити частину форсунок. Крім того, він оснащений інтегрованим бризковиком Splash Guard, який захищає Вас від намокання при установці і настройці. У ньому також можна регулювати витрату води (від 0 до максимуму). Найкраще такий дощувач справляється з поливом прямокутних ділянок. Його форсунки розташовані таким чином, що полив відбувається рівномірно по всій ділянці.
Зона зрошення залежно від тиску:
при 2 барах ширина поливу 9м, довжина 5-14м, площа до 120 кв.м;
при 4 барах ширина поливу 13м, довжина 6-17 м, площа до 220 кв.м.
Круговий дощувач Karcher RS 120/2
Інший вид дощувачів - кругові, наприклад RS 120/2. Максимальна площа зрошення ними - 133 м2. Такий дощувач наносить воду теж рівномірно, але охоплює ділянку тільки круглої форми. Тому він не підійде для тих, у кого по кутах прямокутної ділянки ростуть квіти або грядки.
Зона зрошення залежить від тиску підключення:
- при 2 барах діаметр поливу 8м, площа поливу 50 кв.м;
- при 4 барах діаметр поливу 12 м, площа поливу 113 кв.м.
Імпульсний секторно-круговий дощувач Karcher PS 300
Імпульсний секторно-круговий дощувач здатний покривати найбільшу площу - до 706 м2. Ви можете регулювати в ньому кут розбризкування (наприклад, для поливу під деревами). Він встановлюється на міцну піку.
У дощувателі PS 300 регулюються сектор поливу від 30 до 360º і дальність поливу.
Зона зрошення залежить від тиску, з яким подається вода в дождеватель:
- при 2 барах діаметр поливу 25 м, площа поливу 490 кв.м;
- при 4 барах діаметр поливу 30 м, площа поливу 706 кв.м.
Верхню частину струменя можна вимкнути для поливу в саду під плодоносними деревами.
Всі дощувачі Керхер для поливу зроблені з якісних, міцних і надійних матеріалів. Всі вони готові працювати для нев'янучої краси Вашого саду!
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