Дощувачі для поливу

Осцилюючий дощувач Karcher OS 3.220

Найзручніший, на наш погляд, - це осцилюючий дощувач, наприклад OS 3.220. Він дозволяє плавно змінювати площу зрошення (максимум 320 м2). Для того, щоб зменшити розмір ділянки поливу, потрібно просто відключити частину форсунок. Крім того, він оснащений інтегрованим бризковиком Splash Guard, який захищає Вас від намокання при установці і настройці. У ньому також можна регулювати витрату води (від 0 до максимуму). Найкраще такий дощувач справляється з поливом прямокутних ділянок. Його форсунки розташовані таким чином, що полив відбувається рівномірно по всій ділянці.

Зона зрошення залежно від тиску:

при 2 барах ширина поливу 9м, довжина 5-14м, площа до 120 кв.м;

при 4 барах ширина поливу 13м, довжина 6-17 м, площа до 220 кв.м.