Минимойка для требовательных хозяев K7 Premium

Лучшая минимойка для автомобиля, дома, дачи

Бытовые минимойки используются в домашнем хозяйстве, на дачном участке, в гаражах, для мойки автомобилей, велосипедов, мотоциклов, прилегающих к дому дорожек, садового и гаражного инструмента, фасадов зданий, заборов. Кроме того, хорошая минимойка - это удовольствие!

Минимойка K 7 Premium – это та модель, которую с легкостью можно назвать САМОЙ-САМОЙ в линейке минимоек Керхер:

Она САМАЯ МОЩНАЯ - модель выдает максимальное давление 160 бар, пропуская через себя поток воды объемом 600 л/ч. Таким аппаратом можно за 10-15 минут идеально помыть даже джип!

Она САМАЯ НАДЕЖНАЯ – это бытовой аппарат высшего класса, рабочий ресурс которого рассчитан на сложную и продолжительную работу. В некоторых случаях модель свободно может поспорить с профессиональной мойкой начального класса!

Она САМАЯ УДОБНАЯ – модель оснащена большими колесами, ручкой и барабаном для шланга высокого давления. Все это делает аппарат максимально комфортным в использовании!

Она САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ – этой мойкой можно очистить даже самые стойкие загрязнения. Она справится не только с грязью на автомобиле или мхом на каменном заборе, но и с легкостью устранит старый слой краски или даже граффити с ворот Вашего любимого дома!

Она САМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ – этот тот аппарат, для которого мойка автомобиля – задача первоклассника. Модель справится и с очисткой стен дома, бассейна, большой террасы; и прочисткой водосточных труб; и даже с мойкой фургона или небольшой яхты!

Ну и конечно же, к мойке K 7 Premium подходит огромное количество аксессуаров Керхер, которые делают ее просто незаменимой в очистке самых трудных и объемных поверхностей!

K7 Premium заменена на K7 Premium Full Control