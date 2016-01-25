Мінімийка для вимогливих господарів K7 Premium

Найкраща мінімийка для автомобіля, будинку, дачі

Побутові мінімийки використовуються в домашньому господарстві, на дачній ділянці, в гаражах, для миття автомобілів, велосипедів, мотоциклів, прилеглих до будинку доріжок, садового і гаражного інструменту, фасадів будівель, парканів. Крім того, хороша мінімийка - це задоволення!

Мінімийка K 7 Premium - це та модель, яку з легкістю можна назвати най-най в лінійці мінімийок Керхер:

Вона НАЙПОТУЖНІША - модель видає максимальний тиск 160 бар, пропускаючи через себе потік води об'ємом 600 л/ч. Таким апаратом можна за 10-15 хвилин ідеально помити навіть джип!

Вона НАЙНАДІЙНІША - це побутовий апарат вищого класу, чий робочий ресурс розрахований на складну і тривалу роботу. У деяких випадках модель вільно може посперечатися з професійною мийкою початкового класу!

Вона НАЙЗРУЧНІША - модель оснащена великими колесами, ручкою і барабаном для шлангу високого тиску. Все це робить апарат максимально комфортним у використанні!

Вона НАЙЕФЕКТИВНІША - цією мийкою можна очистити навіть найстійкіші забруднення. Вона впорається не тільки з брудом на автомобілі або мохом на кам'яному паркані, але і з легкістю усуне старий шар фарби або навіть графіті із воріт Вашого улюбленого будинку!

Вона НАЙУНІВЕРСАЛЬНІША - цей той апарат, для якого мийка автомобіля - завдання першокласника. Модель впорається і з очищенням стін будинку, басейну, великої тераси; і прочищенням водостічних труб; і навіть з мийкою фургона або невеликої яхти!

Ну і звичайно ж, до мийки K 7 Premium підходить величезна кількість аксесуарів Керхер, які роблять її просто незамінною в очищенні найважчих і об'ємних поверхонь!

K7 Premium замінена на K7 Premium Full Control