Для чего нужен T-Racer

T-Racer - это аксессуар для минимоек Керхер, который позволяет существенно расширить сферы применения высокого давления. Любые горизонтальные и вертикальные поверхности можно очистить с помощью T-Racer вдвое быстрее, не разбрызгивая при этом вокруг грязную воду.