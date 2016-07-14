Для чего нужен T-Racer
T-Racer - это аксессуар для минимоек Керхер, который позволяет существенно расширить сферы применения высокого давления. Любые горизонтальные и вертикальные поверхности можно очистить с помощью T-Racer вдвое быстрее, не разбрызгивая при этом вокруг грязную воду.
Видео "Как использовать T-Racer"
Посмотрите приспособление для очистки поверхностей T 7 PLUS T-Racer в действии.
Его используют для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. Благодаря регулятору высоты установки сопел возможно выбрать оптимальный режим для обработки разных материалов. Для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот) предусмотрена специальная ручка.
T 7 PLUS T-Racer может подключаться к аппаратам высокого давления классов K 4 – K 7.
T-Racer T 5 может подключаться к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.
Области применения:
- Для очистки территории вокруг дома и в саду
- Для очистки террас (камень, дерево)
- Для чистки дверей гаража
- Очищает дом, фасады зданий
- Для очистки заездов
- Для очистки стен
- Для очистки садовых дорожек
Описание Karcher T 7 PLUS T-Racer
Насадка для минимоек Karcher T 7 PLUS T-Racer обладает рядом функций для легкого и качественного удаления загрязнений с горизонтальных поверхностей. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давление для очистки. Насадка T 7 PLUS T-Racer идеально подходит для чистки поверхности из дерева и камня.
- Для уборки как малых, так и больших площадей
- Защита от брызг при уборке
- Регулировка давления для очистки разных поверхностей
- Очистка чувтсвительных поверхностей
- Эффект "воздушной подушки" для легкого маневрирования и бережной очистки
- Подходит для аппаратов высокого давления от K 4 до K 7.
Очистка террас
Приспособление для чистки плоских поверхностей Karcher T-Racer гарантирует эффективную очистку террас, дорожек и других больших площадей, обеспечивая одновременно оптимальную защиту от разбрызгивания воды по сторонам.
Очистка гаража
Насадкой T-Racer удобно очищать вертикальные входные двери в гараж, т.к. благодаря эффекту "водяной подушки" приспособление легко "парит" над поверхностью, не повреждая ее. Кроме того, брызги на вас не попадут.
Очистка патио
Деревянные поверхности внутренних двориков (патио) легко очистить с помощью минимойки Керхер и специальной насадки T-Racer. При этом вода не разбрызгивается, и вам легко справиться с загрязнениями.
Купить Karcher T-Racer
Karcher T-Racer T 7 PLUS
Подходит для моек высокого давления от K 4 до K 7.
Karcher T-Racer T 5
Подходит для моек высокого давления от K 2 до K 7.