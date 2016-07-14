Для чего нужен T-Racer

T-Racer - это аксессуар для минимоек Керхер, который позволяет существенно расширить сферы применения высокого давления. Любые горизонтальные и вертикальные поверхности можно очистить с помощью T-Racer вдвое быстрее, не разбрызгивая при этом вокруг грязную воду.

T-Racer

Видео "Как использовать T-Racer"

Посмотрите приспособление для очистки поверхностей T 7 PLUS T-Racer в действии. 

Его используют для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. Благодаря регулятору высоты установки сопел возможно выбрать оптимальный режим для обработки разных материалов. Для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот) предусмотрена специальная ручка.

T 7 PLUS T-Racer может подключаться к аппаратам высокого давления классов K 4 – K 7.

T-Racer T 5 может подключаться к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.

Области применения:

  • Для очистки территории вокруг дома и в саду
  • Для очистки террас (камень, дерево)
  • Для чистки дверей гаража
  • Очищает дом, фасады зданий
  • Для очистки заездов
  • Для очистки стен
  • Для очистки садовых дорожек

Описание Karcher T 7 PLUS T-Racer

Насадка для минимоек Karcher T 7 PLUS T-Racer обладает рядом функций для легкого и качественного удаления загрязнений с горизонтальных поверхностей. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давление для очистки. Насадка T 7 PLUS T-Racer идеально подходит для чистки поверхности из дерева и камня.

  • Для уборки как малых, так и больших площадей
  • Защита от брызг при уборке
  • Регулировка давления для очистки разных поверхностей
  • Очистка чувтсвительных поверхностей
  • Эффект "воздушной подушки" для легкого маневрирования и бережной очистки
  • Подходит для аппаратов высокого давления от K 4 до K 7.
К продукту
Очистка террас с помощью T-Racer

Очистка террас

Приспособление для чистки плоских поверхностей Karcher T-Racer гарантирует эффективную очистку террас, дорожек и других больших площадей, обеспечивая одновременно оптимальную защиту от разбрызгивания воды по сторонам.

Очистка гаражных ворот с помощью T-Racer

Очистка гаража

Насадкой T-Racer удобно очищать вертикальные входные двери в гараж, т.к. благодаря эффекту "водяной подушки" приспособление легко "парит" над поверхностью, не повреждая ее. Кроме того, брызги на вас не попадут. 

Очистка патио с помощью T-Racer

Очистка патио

Деревянные поверхности внутренних двориков (патио) легко очистить с помощью минимойки Керхер и специальной насадки T-Racer. При этом вода не разбрызгивается, и вам легко справиться с загрязнениями.

Купить Karcher T-Racer

Karcher T-Racer T 7 PLUS

Подходит для моек высокого давления от K 4 до K 7.

Karcher T-Racer T 5

Подходит для моек высокого давления от K 2 до K 7.