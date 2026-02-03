Две вращающиеся форсунки T 5 T-Racer способны удалять грязь на больших площадях - для быстрой и эффективной очистки больших наружных площадей. Супер практично: насадку можно отрегулировать так, чтобы сопло располагалось на идеальном расстоянии от поверхности, в зависимости от материала. Это означает, что твердые поверхности, такие как камень и бетон, можно очищать так же эффективно, как и более деликатные поверхности, такие как дерево. В результате, T 5 T-Racer очищает примерно вдвое быстрее, чем струйная трубка. Более того, щетинки надежно защищает пользователя и окружающую среду от брызг воды, а «эффект воздушной подушки» делает маневрирование проще, чем когда-либо. Даже вертикальные поверхности, такие как гаражные ворота, могут быть эффективно очищены благодаря эргономичной ручке. Подходит для аппаратов высокого давления от K 2 до K 7.