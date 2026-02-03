Дві обертові форсунки насадки T 5 T-Racer здатні видаляти бруд на великих площах - для швидкої і ефективної очистки великих зовнішніх територій. Супер практично: насадку можна відрегулювати так, щоб сопло розташовувалося на ідеальній відстані від поверхні, в залежності від матеріалу. Це означає, що тверді поверхні, такі як камінь і бетон, можна очищати так само ефективно, як і більш делікатні поверхні, такі як дерево. В результаті, T 5 T-Racer очищає приблизно вдвічі швидше, ніж струменева трубка. Більш того, щетинки надійно захищають оператора і навколишнє середовище від бризок води, а «ефект повітряної подушки» робить маневрування простіше, ніж будь-коли. Навіть вертикальні поверхні, такі як гаражні ворота, можуть бути ефективно очищені завдяки ергономічній ручці. Підходить для апаратів високого тиску від K 2 до K 7.