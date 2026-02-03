Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5

Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer.З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.

Дві обертові форсунки насадки T 5 T-Racer здатні видаляти бруд на великих площах - для швидкої і ефективної очистки великих зовнішніх територій. Супер практично: насадку можна відрегулювати так, щоб сопло розташовувалося на ідеальній відстані від поверхні, в залежності від матеріалу. Це означає, що тверді поверхні, такі як камінь і бетон, можна очищати так само ефективно, як і більш делікатні поверхні, такі як дерево. В результаті, T 5 T-Racer очищає приблизно вдвічі швидше, ніж струменева трубка. Більш того, щетинки надійно захищають оператора і навколишнє середовище від бризок води, а «ефект повітряної подушки» робить маневрування простіше, ніж будь-коли. Навіть вертикальні поверхні, такі як гаражні ворота, можуть бути ефективно очищені завдяки ергономічній ручці. Підходить для апаратів високого тиску від K 2 до K 7.

Особливості та переваги
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5: Два обертових віялових сопла
Два обертових віялових сопла
Відмінна експлуатаційна здатність - ідеально підходить для чищення великих площ.
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5: Захист від бризок
Захист від бризок
Очищення без бризок
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5: Регулювання висоти
Регулювання висоти
Регулювання відстані до насадки дозволяє очищати різні типи поверхонь. Очищення як чутливих, так і нечутливих покриттів (дерево, камінь)
Рукоятка
  • Зручне очищення вертикальних поверхонь
Ефект "повітряної подушки"
  • Ковзання по поверхні забезпечує легкість очищення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 1,406
Вага (з упаковкою) (кг) 2,386
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 708 x 280 x 995
Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Тераси
  • Гаражні ворота
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
  • Паркан і стіни з каменю
  • Очищення доріжок
