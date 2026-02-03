Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5
Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer.З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.
Дві обертові форсунки насадки T 5 T-Racer здатні видаляти бруд на великих площах - для швидкої і ефективної очистки великих зовнішніх територій. Супер практично: насадку можна відрегулювати так, щоб сопло розташовувалося на ідеальній відстані від поверхні, в залежності від матеріалу. Це означає, що тверді поверхні, такі як камінь і бетон, можна очищати так само ефективно, як і більш делікатні поверхні, такі як дерево. В результаті, T 5 T-Racer очищає приблизно вдвічі швидше, ніж струменева трубка. Більш того, щетинки надійно захищають оператора і навколишнє середовище від бризок води, а «ефект повітряної подушки» робить маневрування простіше, ніж будь-коли. Навіть вертикальні поверхні, такі як гаражні ворота, можуть бути ефективно очищені завдяки ергономічній ручці. Підходить для апаратів високого тиску від K 2 до K 7.
Особливості та переваги
Два обертових віялових соплаВідмінна експлуатаційна здатність - ідеально підходить для чищення великих площ.
Захист від бризокОчищення без бризок
Регулювання висотиРегулювання відстані до насадки дозволяє очищати різні типи поверхонь. Очищення як чутливих, так і нечутливих покриттів (дерево, камінь)
Рукоятка
- Зручне очищення вертикальних поверхонь
Ефект "повітряної подушки"
- Ковзання по поверхні забезпечує легкість очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,406
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,386
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|708 x 280 x 995
Сумісна техніка
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Тераси
- Гаражні ворота
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Паркан і стіни з каменю
- Очищення доріжок
Аксесуари
Запчастини для Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.