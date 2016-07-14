Для чого потрібен T-Racer

T-Racer - це аксесуар для мінімийок Керхер, який дозволяє істотно розширити сфери застосування високого тиску. Будь-які горизонтальні і вертикальні поверхні можна очистити за допомогою T-Racer вдвічі швидше, чи не розбризкуючи при цьому навколо брудну воду.

T-Racer

Відео "Як використовувати T-Racer"

Подивіться пристосування для очищення поверхонь T 7 PLUS T-Racer в дії.

Його використовують для ефективного і акуратного очищення різних плоских поверхонь. Завдяки регулятору висоти установки сопел можливо вибрати оптимальний режим для обробки різних матеріалів. Для чищення вертикальних поверхонь (наприклад, гаражних воріт) передбачена спеціальна ручка.

T 7 PLUS T-Racer може підключатися до апаратів високого тиску класів K 4 - K 7.

T-Racer T 5 може підключатися до апаратів високого тиску класів K 2 - K 7.

Області застосування:

  • Для очищення території навколо будинку і в саду
  • Для очищення терас (камінь, дерево)
  • Для чищення дверей гаража
  • Очищає будинок, фасади будівель
  • Для очищення заїздів
  • Для очищення стін
  • Для очищення садових доріжок

Опис Karcher T 7 PLUS T-Racer

Насадка для мінімийок Karcher T 7 PLUS T-Racer має ряд функцій для легкого та якісного видалення забруднень з горизонтальних поверхонь. Подовжувальні трубки дозволяють очищати поверхню без зусиль, регулювання тиску дозволяє вибирати необхідний тиск для очищення. Насадка T 7 PLUS T-Racer ідеально підходить для чищення поверхні з дерева і каменю.

  • Для прибирання як малих, так і великих площ
  • Захист від бризок при збиранні
  • Регулювання тиску для очищення різних поверхонь
  • Очищення чувтсвітельних поверхонь
  • Ефект "повітряної подушки" для легкого маневрування і дбайливого очищення
  • Підходить для апаратів високого тиску від K 4 до K 7.
До продукту
Очищення терас за допомогою T-Racer

Очищення терас

Пристосування для чищення плоских поверхонь Karcher T-Racer гарантує ефективну очистку терас, доріжок та інших великих площ, забезпечуючи одночасно оптимальний захист від розбризкування води по сторонам.

Очищення гаражних воріт за допомогою T-Racer

Очищення гаражу

Насадкою T-Racer зручно очищати вертикальні вхідні двері в гараж, тому що завдяки ефекту "водяної подушки" пристосування легко "парить" над поверхнею, не пошкоджуючи її. Крім того, бризки на вас не потраплять.

Очищення патіо за допомогою T-Racer

Очистка патіо

Дерев'яні поверхні внутрішніх двориків (патіо) легко очистити за допомогою мінімийки Керхер і спеціальної насадки T-Racer. При цьому вода не розбризкується, і вам легко впоратися з забрудненнями.

Купити Karcher T-Racer

Karcher T-Racer T 7 PLUS

Підходить для мийок високого тиску від K 4 до K 7.

Karcher T-Racer T 5

Підходить для мийок високого тиску від K 2 до K 7.