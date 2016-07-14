Для чого потрібен T-Racer
T-Racer - це аксесуар для мінімийок Керхер, який дозволяє істотно розширити сфери застосування високого тиску. Будь-які горизонтальні і вертикальні поверхні можна очистити за допомогою T-Racer вдвічі швидше, чи не розбризкуючи при цьому навколо брудну воду.
Відео "Як використовувати T-Racer"
Подивіться пристосування для очищення поверхонь T 7 PLUS T-Racer в дії.
Його використовують для ефективного і акуратного очищення різних плоских поверхонь. Завдяки регулятору висоти установки сопел можливо вибрати оптимальний режим для обробки різних матеріалів. Для чищення вертикальних поверхонь (наприклад, гаражних воріт) передбачена спеціальна ручка.
T 7 PLUS T-Racer може підключатися до апаратів високого тиску класів K 4 - K 7.
T-Racer T 5 може підключатися до апаратів високого тиску класів K 2 - K 7.
Області застосування:
- Для очищення території навколо будинку і в саду
- Для очищення терас (камінь, дерево)
- Для чищення дверей гаража
- Очищає будинок, фасади будівель
- Для очищення заїздів
- Для очищення стін
- Для очищення садових доріжок
Опис Karcher T 7 PLUS T-Racer
Насадка для мінімийок Karcher T 7 PLUS T-Racer має ряд функцій для легкого та якісного видалення забруднень з горизонтальних поверхонь. Подовжувальні трубки дозволяють очищати поверхню без зусиль, регулювання тиску дозволяє вибирати необхідний тиск для очищення. Насадка T 7 PLUS T-Racer ідеально підходить для чищення поверхні з дерева і каменю.
- Для прибирання як малих, так і великих площ
- Захист від бризок при збиранні
- Регулювання тиску для очищення різних поверхонь
- Очищення чувтсвітельних поверхонь
- Ефект "повітряної подушки" для легкого маневрування і дбайливого очищення
- Підходить для апаратів високого тиску від K 4 до K 7.
Очищення терас
Пристосування для чищення плоских поверхонь Karcher T-Racer гарантує ефективну очистку терас, доріжок та інших великих площ, забезпечуючи одночасно оптимальний захист від розбризкування води по сторонам.
Очищення гаражу
Насадкою T-Racer зручно очищати вертикальні вхідні двері в гараж, тому що завдяки ефекту "водяної подушки" пристосування легко "парить" над поверхнею, не пошкоджуючи її. Крім того, бризки на вас не потраплять.
Очистка патіо
Дерев'яні поверхні внутрішніх двориків (патіо) легко очистити за допомогою мінімийки Керхер і спеціальної насадки T-Racer. При цьому вода не розбризкується, і вам легко впоратися з забрудненнями.
Купити Karcher T-Racer
Karcher T-Racer T 7 PLUS
Підходить для мийок високого тиску від K 4 до K 7.
Karcher T-Racer T 5
Підходить для мийок високого тиску від K 2 до K 7.