Для чого потрібен T-Racer

T-Racer - це аксесуар для мінімийок Керхер, який дозволяє істотно розширити сфери застосування високого тиску. Будь-які горизонтальні і вертикальні поверхні можна очистити за допомогою T-Racer вдвічі швидше, чи не розбризкуючи при цьому навколо брудну воду.