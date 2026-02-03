T 7 Plus T-Racer
Потужна насадка з максимальною миючої здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні - для ефективного очищення великих площ без бризок.
Насадка T 7 Plus T-Racer - ефективний інструмент для очищення зовнішніх поверхонь без бризок. Дві форсунки, що обертаються, видаляють бруд з великих поверхонь, процес очищення відбувається вдвічі швидше в порівнянні з використанням простої струменевої трубки. Ще одна форсунка в носику гарантує ефективну очистку в кутах і по краях. А завдяки вбудованій насадці зовні, розпушений бруд легко вимивається з поверхні, що очищується, що згодом економить час і зусилля. Тверді поверхні, такі як камінь і бетон, і більш делікатні поверхні, такі як дерево, можна очистити, відрегулювавши відстань між соплом і поверхнею, що очищується. Завдяки так званому ефекту повітряної подушки насадкою T-Racer особливо легко маневрувати. Різні функції вибираються просто за допомогою педального перемикача. Навіть вертикальні поверхні, такі як гаражні ворота, можна швидко очистити завдяки практичній ручці. Підходить для апаратів високого тиску від K 4 до K 7.
Особливості та переваги
Два обертових віялових соплаВідмінна експлуатаційна здатність - ідеально підходить для чищення великих площ.
Захист від бризокОчищення без бризок
Додаткове потужне соплоІдеально підходить для очищення кутів і країв без бризок. Легко перемикатися між окремими функціями за допомогою ножного перемикача.
Інтегроване додаткове сопло
- Розпушений бруд можна негайно змити, заощаджуючи час на заміну насадок.
Регулювання висоти
- Регулювання відстані до насадки дозволяє очищати різні типи поверхонь.
- Очищення як чутливих, так і нечутливих покриттів (дерево, камінь)
Рукоятка
- Зручне очищення вертикальних поверхонь
Ефект "повітряної подушки"
- Ковзання по поверхні забезпечує легкість очищення
Перемикач
- Насадка ковзає по поверхні під час миття.
Клавіши
- Зручне перемикання між функціями.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,897
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,922
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|769 x 288 x 996
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Тераси
- Гаражні ворота
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Паркан і стіни з каменю
- Очищення доріжок
Аксесуари
Запчастини для T 7 Plus T-Racer
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.