Насадка T 7 Plus T-Racer - ефективний інструмент для очищення зовнішніх поверхонь без бризок. Дві форсунки, що обертаються, видаляють бруд з великих поверхонь, процес очищення відбувається вдвічі швидше в порівнянні з використанням простої струменевої трубки. Ще одна форсунка в носику гарантує ефективну очистку в кутах і по краях. А завдяки вбудованій насадці зовні, розпушений бруд легко вимивається з поверхні, що очищується, що згодом економить час і зусилля. Тверді поверхні, такі як камінь і бетон, і більш делікатні поверхні, такі як дерево, можна очистити, відрегулювавши відстань між соплом і поверхнею, що очищується. Завдяки так званому ефекту повітряної подушки насадкою T-Racer особливо легко маневрувати. Різні функції вибираються просто за допомогою педального перемикача. Навіть вертикальні поверхні, такі як гаражні ворота, можна швидко очистити завдяки практичній ручці. Підходить для апаратів високого тиску від K 4 до K 7.