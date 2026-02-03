T 7 Plus T-Racer
Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.
Насадка T 7 Plus T-Racer - эффективный инструмент для очистки наружных поверхностей без брызг. Две вращающиеся форсунки удаляют грязь с больших поверхностей, процесс очистки происходит вдвое быстрее по сравнению с использованием простой струйной трубки. Ещё одна форсунка в носике гарантирует эффективную очистку в углах и по краям. А благодаря встроенной насадке снаружи, разрыхленная грязь просто вымывается с очищаемой поверхности, что в последствии экономит время и усилия. Твердые поверхности, такие как камень и бетон, и более деликатные поверхности, такие как дерево, можно очистить, отрегулировав расстояние между соплом и очищаемой поверхностью. Благодаря так называемому эффекту воздушной подушки насадкой T-Racer особенно легко маневрировать. Различные функции выбираются просто с помощью педального переключателя. Даже вертикальные поверхности, такие как гаражные ворота, можно быстро очистить благодаря практичной ручке. Подходит для аппаратов высокого давления от K 4 до K 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся веерных соплаОтличная производительность - идеально подходит для уборки больших площадей.
БрызговикОчистка без брызг
Дополнительное мощное соплоИдеально подходит для чистки углов и краев без брызг. Легко переключаться между режимами работы с помощью ножного переключателя.
Встроенное дополнительное сопло
- Отделяемую грязь можно немедленно смыть, что экономит время на замену насадок.
Настройка высоты
- Регулировка высоты установки насадки позволяет очищать различные поверхности.
- Очистка как чувствительных, так и нечувствительных покрытий (дерево, камень)
Рукоятка
- Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Переключатель
- Насадка скользит по поверхности во время мытья.
Клавиши
- Удобное переключение между функциями.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,897
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,922
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|769 x 288 x 996
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Террасы
- Гаражные ворота
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
Принадлежности
Запчасти для T 7 Plus T-Racer
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.