безмешковый или контейнерный пылесос

Ручной контейнерный пылесос VC 5 Premium

Все эти достоинства сочетает в себе ручной контейнерный пылесос VC 5 Premium компании Kärcher — новинка, появившаяся в продаже в 2017 году и сразу успевшая получить широкую популярность среди потребителей. А всё благодаря инновационной системе сбора пыли и уникальной конструкции корпуса, не имеющей аналогов в мире.

Пылесос VC 5 Premium оснащён многоступенчатой системой фильтрации, состоящей из основного контейнерного блока, патронного фильтра и фильтра тонкой очистки HEPA10 и удерживающей даже мельчайшие соринки и аллергены — до 99,95% частиц пыли. Это позволяет осуществлять практически идеальную уборку, несмотря на сравнительно небольшую мощность 500 Вт прибора. При этом у вас есть возможность регулировать мощность всасывания прибора, плавно меняя её в зависимости от поставленных задач.

Подобное техническое решение по достоинству оценят люди, страдающие аллергией, астмой и прочими заболеваниями верхних дыхательных путей. Не менее уместен пылесос VC 5 Premium и в домах, где есть четвероногие домашние питомцы: в первую очередь кошки и собаки. Ведь именно они служат главным источником аллергенов — витающей в воздухе шерсти.

Вместительного контейнера для пыли хватает для полноценной уборки в жилище площадью до 150 м2. После заполнения пылесборника — об этом вам сообщит световой индикатор на корпусе прибора — достаточно достать его из прибора, высыпать содержимое в мусор и установить съёмный блок на место.

Пылесос VC 5 Premium очень удобен в управлении. Главная заслуга в этом принадлежит инженерам-разработчикам компании Kärcher, пожелавших отойти от традиций и предложивших новое революционное решение — ручной безмешковый пылесос.

Корпус с фильтром и пылесборником внутри общим весом чуть более трёх килограмм оснащён эргономичной рукояткой с механической панелью управления.

Трёхступенчатая телескопическая трубка позволяет убирать в помещении, держа пылесос в руке и не наклоняясь.

После окончания уборки всасывающая трубка полностью прячется в корпус, а сам прибор паркуется в вертикальном положении благодаря системе магнитов. Это делает прибор достаточно компактным — размеры 182 x 261 x 621 мм (длина × ширина × высота) — и удобным при хранении и транспортировке.

С помощью комплекта насадок: переключаемой напольной насадки, щелевой насадки для матрасов и мягкой мебели, щёточной насадки для мебели, — которым оснащён VC 5 Premium, можно не только чистить ковры и убирать сухой сор с пола, но и производить уборку труднодоступных мест и деликатных поверхностей.

Приятно радует и цена на этот инновационный агрегат. При всех своих достоинствах и функциональных возможностях пылесос VC 5 Premium стоит всего 4999 грн, благодаря чему его смело можно отнести к среднему ценовому сегменту.