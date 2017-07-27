безмішковий або контейнерний пилосос

Ручний контейнерний пилосос VC 5 Premium

Всі ці достоїнства поєднує в собі ручний контейнерний пилосос VC 5 Premium компанії Kärcher - новинка, що з'явилася в продажу в 2017 році і відразу встигла здобути широку популярність серед споживачів. А все завдяки інноваційній системі збору пилу і унікальній конструкції корпусу, яка не має аналогів в світі.

Пилосос VC 5 Premium оснащений багатоступеневою системою фільтрації, що складається з основного контейнерного блоку, патронного фільтру і фільтру тонкого очищення HEPA10 і утримує навіть найдрібніші смітинки і алергени - до 99,95% часток пилу. Це дозволяє здійснювати практично ідеальне прибирання, незважаючи на порівняно невелику потужність 500 Вт приладу. При цьому у вас є можливість регулювати потужність всмоктування приладу, плавно змінюючи її в залежності від поставлених завдань.

Подібне технічне рішення по достоїнству оцінять люди, які страждають алергією, астмою та іншими захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Не менш доречний пилосос VC 5 Premium і в будинках, де є чотириногі домашні вихованці: у першу чергу кішки і собаки. Адже саме вони служать головним джерелом алергенів - витає в повітрі вовни.

Місткого контейнера для пилу вистачає для повноцінної прибирання в оселі площею до 150 м2. Після заповнення пилозбірника - про це вам повідомить світловий індикатор на корпусі приладу - досить дістати його з приладу, висипати вміст в сміття і встановити знімний блок на місце.

Пилосос VC 5 Premium дуже зручний в управлінні. Головна заслуга в цьому належить інженерам-розробникам компанії Kärcher, які виявили бажання відійти від традицій і запропонували нове революційне рішення - ручний безмішковий пилосос.

Корпус з фільтром і пилозбірником всередині загальною вагою трохи більше трьох кілограм оснащений ергономічною рукояткою з механічною панеллю керування.

Триступенева телескопічна трубка дозволяє прибирати в приміщенні, тримаючи пилосос в руці і не нахиляючись.

Після закінчення прибирання всмоктувальна трубка повністю ховається в корпус, а сам прилад паркується в вертикальному положенні завдяки системі магнітів. Це робить прилад досить компактним - розміри 182 x 261 x 621 мм (довжина × ширина × висота) - і зручним при зберіганні і транспортуванні.

За допомогою комплекту насадок: насадки для підлоги, щілинній насадці для матраців та м'яких меблів, щітковій насадці для меблів, - яким оснащений VC 5 Premium, можна не тільки чистити килими і прибирати сухе сміття з підлоги, але і проводити прибирання важкодоступних місць і делікатних поверхонь.

Приємно радує і ціна на цей інноваційний агрегат. При всіх своїх достоїнствах і функціональих можливостях пилосос VC 5 Premium коштує всього 4999 грн, завдяки чому його сміливо можна віднести до середнього цінового сегменту.