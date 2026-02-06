Завдяки малій вазі акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery дозволяє виконувати роботи без надмірного навантаження на руки і плечі. Його ніж з лезами алмазної заточки забезпечує чисту обрізку, а рукоятка ергономічної форми - зручність і безпеку в користуванні. Безпеці сприяє також система управління двома руками, що виключає ненавмисне включення інструменту. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.