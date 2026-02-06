Акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery

Легкий інструмент для виконання робіт без великих зусиль: акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery з лезами алмазної заточки забезпечує акуратну обрізку кущів і живоплотів. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.

Завдяки малій вазі акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery дозволяє виконувати роботи без надмірного навантаження на руки і плечі. Його ніж з лезами алмазної заточки забезпечує чисту обрізку, а рукоятка ергономічної форми - зручність і безпеку в користуванні. Безпеці сприяє також система управління двома руками, що виключає ненавмисне включення інструменту. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.

Особливості та переваги
Акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery: Полегшений
Полегшений
Інструмент не викликає перевтоми м'язів рук і плечей навіть при тривалій роботі.
Акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery: Леза алмазної заточки
Леза алмазної заточки
Ніж забезпечує акуратну обрізку.
Акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery: Ергономічна рукоятка
Ергономічна рукоятка
Для зручного і надійного утримання інструменту при тривалому виконанні робіт.
Безпечне управління двома руками
  • Захист від ненавмисного включення кусторізу.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Довжина ножа (см) 45
Відстань між зуцями (мм) 18
Регулятор швидкості обертання ні
Швидкість леза (розр./хв) 2700
Тип ріжучого леза Перфорований, алмазної заточки
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від заряду батареї * (м) макс. 250 (2,5 А·год) / макс. 500 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 35 (2,5 А·год) / макс. 70 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 2,68
Вага (з упаковкою) (кг) 3,86
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 895 x 243 x 171

* Висота живоплоту: 1 м, обрізка з одного боку

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Захист леза
Області застосування
  • Живі огорожі, кущі
  • Кущі
