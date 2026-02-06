Акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery
Легкий інструмент для виконання робіт без великих зусиль: акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery з лезами алмазної заточки забезпечує акуратну обрізку кущів і живоплотів. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
Завдяки малій вазі акумуляторний кущоріз HGE 18-45 Battery дозволяє виконувати роботи без надмірного навантаження на руки і плечі. Його ніж з лезами алмазної заточки забезпечує чисту обрізку, а рукоятка ергономічної форми - зручність і безпеку в користуванні. Безпеці сприяє також система управління двома руками, що виключає ненавмисне включення інструменту. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
Особливості та переваги
ПолегшенийІнструмент не викликає перевтоми м'язів рук і плечей навіть при тривалій роботі.
Леза алмазної заточкиНіж забезпечує акуратну обрізку.
Ергономічна рукояткаДля зручного і надійного утримання інструменту при тривалому виконанні робіт.
Безпечне управління двома руками
- Захист від ненавмисного включення кусторізу.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Довжина ножа (см)
|45
|Відстань між зуцями (мм)
|18
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Швидкість леза (розр./хв)
|2700
|Тип ріжучого леза
|Перфорований, алмазної заточки
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 250 (2,5 А·год) / макс. 500 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 35 (2,5 А·год) / макс. 70 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,68
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,86
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|895 x 243 x 171
* Висота живоплоту: 1 м, обрізка з одного боку
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Захист леза
Відео
Області застосування
- Живі огорожі, кущі
- Кущі
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для HGE 18-45 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.