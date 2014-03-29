Переконливі переваги очищення гарячою водою

Вище температура - більше продуктивність

Теплова енергія - один з найважливіших факторів чищення. Тепло прискорює протікання хімічних процесів: підвищення температури на 10 °C подвоює швидкість реакції. Таким чином, нагрівання води на 20 °C збільшує швидкість реакції вже в 4 рази. Під дією тепла швидше розріджуються олійно-жирові і сажеві забруднення. Прискорюється і процес емульгування масел і жирів у воді. Нарешті, нагріті під час чищення поверхні швидше висихають. На практиці це означає, що підвищення температури води дозволяє значно (до 35%) скоротити час чищення і досягти при цьому набагато кращих результатів. Крім того, за рахунок зменшення витрати води можливе підвищення температури аж до 155 °C, тобто формування потужного струменя демінералізованої пари, здатної усувати навіть найстійкіші забруднення. Тим самим забезпечується високопродуктивне прибирання без застосування хімічних засобів. Режим пароутворення чудово підходить також для видалення кіптяви, бітумних і лакофарбових покриттів або очищення замшілих поверхонь.