Переконливі переваги очищення гарячою водою
Формула високої ефективності очищення: високий тиск + висока температура води. Ефективніше, економічніше і екологічніше: апарати високого тиску Kärcher забезпечують значні переваги в порівнянні з традиційними методами чищення - навіть при використанні холодної води. А моделі з підігрівом води мають ще більш широкі функціональні можливості. Вони набагато ефективніше усувають стійкі забруднення. Апарати HDS від Kärcher є в більшості випадків оптимальним рішенням для видалення масляних, жирових або білкових забруднень, в т. ч. застарілих і таких, що міцно пристали до поверхні.
Вагомі переваги очищення гарячою водою
Апарати високого тиску з підігрівом води можуть підвищити її температуру приблизно з 12 °C до 155 °C (максимальна температура залежить від конкретної моделі). Використання для чищення гарячої води дозволяє зменшити робочий тиск, скоротити витрати часу і обсяг використовуваних засобів для чищення. Частка гарячою водою забезпечує оптимізацію технологічних процесів і досягнення низки переконливих переваг.
Покращений результат чищення
Гаряча вода розріджує застиглі жири і масла, покращує їх емульгування і, як наслідок, значно полегшує прибирання і покращує результат очищення. Використання гарячої води на підприємствах харчової промисловості гарантує ефективне видалення жирових і білкових забруднень.
Зменшена витрата чистячих засобів
Для розчинення олійно-жирових, смоляних та ін. забруднень в більшості випадків достатньо просто обробити їх гарячою водою. Це дозволяє відмовитися від використання чистячих засобів або звести їх витрату до мінімуму, а значить, заощадити кошти і зменшити навантаження на навколишнє середовище.
Прискорене висихання
Поверхні, що обробляються струменем гарячої води, нагріваються і швидше висихають після очищення. Це дозволяє швидше приступити до подальшої обробки або використанню очищених об'єктів.
Поліпшені гігієнічні показники
Після очищення гарячою водою на поверхнях залишається значно менше життєздатних мікроорганізмів. Обробки струменем гарячої води без застосування дезінфікуючих засобів цілком достатньо для задоволення вимог санітарії на багатьох підприємствах.
Економія часу
Очищення гарячою водою прискорює видалення бруду, що сприяє значному скороченню робочого часу - до 35%. Тим самим гарантується рентабельне виконання безлічі прибиральних робіт.
Найпереконливіший аргумент: порівняння витрат
Витрати на придбання та експлуатацію апарату високого тиску з підігрівом води принципово вище відповідних витрат для апаратів без підігріву води - через наявність пальника і витрати палива. Проте використання гарячої води забезпечує значну (до 35%) економію часу та покращує результати чистки. Крім того, при експлуатації апаратів HDS зазвичай відсутні витрати на придбання чистячих засобів.
Вище температура - більше продуктивність
Теплова енергія - один з найважливіших факторів чищення. Тепло прискорює протікання хімічних процесів: підвищення температури на 10 °C подвоює швидкість реакції. Таким чином, нагрівання води на 20 °C збільшує швидкість реакції вже в 4 рази. Під дією тепла швидше розріджуються олійно-жирові і сажеві забруднення. Прискорюється і процес емульгування масел і жирів у воді. Нарешті, нагріті під час чищення поверхні швидше висихають. На практиці це означає, що підвищення температури води дозволяє значно (до 35%) скоротити час чищення і досягти при цьому набагато кращих результатів. Крім того, за рахунок зменшення витрати води можливе підвищення температури аж до 155 °C, тобто формування потужного струменя демінералізованої пари, здатної усувати навіть найстійкіші забруднення. Тим самим забезпечується високопродуктивне прибирання без застосування хімічних засобів. Режим пароутворення чудово підходить також для видалення кіптяви, бітумних і лакофарбових покриттів або очищення замшілих поверхонь.
Ефективність - питання вірного вибору
Одна з головних умов досягнення високої ефективності - застосування обладнання, функціональні можливості і параметри продуктивності якого відповідають вирішуваним завданням. Kärcher пропонує широкий асортимент апаратів високого тиску з підігрівом води різних класів в різних варіантах оснащення і комплектації, що дозволяє кожному покупцеві вибрати модель, оптимальну для конкретних цілей і умов застосування.
Kärcher HDS-U: апарати вертикальної конструкції
Потужні та надійні апарати високого тиску з підігрівом води, призначені для періодичного виконання прибиральних робіт на різних ділянках підприємства та за його межами. Відрізняються максимальними мобільністю та зручністю транспортування.
Ідеальне рішення для наступних галузей:
Kärcher HDS-C: аппараты компактного класса
Мобільні апарати для виконання прибиральних робіт на будь-яких ділянках підприємства, що поєднують високу продуктивність з простотою транспортування.
Ідеальне рішення для наступних галузей:
Kärcher HDS-M: апарати середнього класу
Високопродуктивні апарати для щоденного очищення обладнання та виробничої території, мають достатню мобільність.
Ідеальне рішення для наступних галузей:
Kärcher HDS-S: апарати екстракласу
Оптимальне рішення для безперервного виконання робіт з усунення великих обсягів стійкого бруду в складних умовах експлуатації (на будмайданчиках, промислових підприємствах, у сільському або комунальному господарстві і т. д.).
Ідеальне рішення для наступних галузей:
Kärcher HDS-E: спеціальні апарати
Екологічні апарати високого тиску з електричним водонагрівачем для застосування в місцях, що не допускають викиду димових газів (наприклад, у лікарнях або на фабриках-кухнях).
Ідеальне рішення для наступних галузей: