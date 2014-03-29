iSolar от Kärcher : системне рішення для очищення сонячних батарей

Чисті модулі - висока енерговіддача

Перша система для чищення фотогальванічних енергетичних установок з сертифікатом Німецького сільськогосподарського товариства (DLG): Kärcher пропонує чудове рішення для ефективного очищення модулів сонячних батарей, що значно підвищує їх енерговіддачу -

до 20% в порівнянні з сильно забрудненими модулями.

Можливості системи iSolar виключно широкі. Застосування цієї системи для очищення модулів сонячних систем електро- і теплопостачання гарантує прибуткове використання енергії сонця як різними підприємствами, так і власниками приватних будинків. Особливо ефективно її використання в місцях, схильних до інтенсивного забруднення, наприклад, на фермах, на даху яких постійно осідає пил з вентиляційних установок і з навколишніх полів. iSolar від Kärcher - економічне рішення як для власників сонячних енергоустановок, так і для фірм, що займаються їх очищенням.

Наша рекомендація по очищенню фотогальванічних енергетичних установок: апарат високого тиску з підігрівом води HDS 10/20-4 M или без подогрева воды HD 10/23-4 S в комбінації з водопом'якшувачем і аксесуарами системи iSolar - дисковою щіткою (або щіткової збіркою) і телескопічною штангою.