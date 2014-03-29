iSolar от Kärcher : системне рішення для очищення сонячних батарей
Забруднення пилом, кіптявою і пилком значно знижує продуктивність фотогальванічних батарей і сонячних систем теплопостачання - втрати енергії можуть досягати 20%. Ні дощ, ні вітер не можуть повністю видалити бруд, але Kärcher пропонує для цього ефективне рішення - нову систему аксесуарів для апаратів високого тиску iSolar, що складається з телескопічних штанг і пристосувань з обертовими щітками, що закріплюються на них. Різні штанги і щіткові пристосування дозволяють економічно очищати сонячні моделі площею до 1.500 м?. Система iSolar має сертифікат Німецького сільськогосподарського товариства.
Чисті модулі - висока енерговіддача
Перша система для чищення фотогальванічних енергетичних установок з сертифікатом Німецького сільськогосподарського товариства (DLG): Kärcher пропонує чудове рішення для ефективного очищення модулів сонячних батарей, що значно підвищує їх енерговіддачу -
до 20% в порівнянні з сильно забрудненими модулями.
Можливості системи iSolar виключно широкі. Застосування цієї системи для очищення модулів сонячних систем електро- і теплопостачання гарантує прибуткове використання енергії сонця як різними підприємствами, так і власниками приватних будинків. Особливо ефективно її використання в місцях, схильних до інтенсивного забруднення, наприклад, на фермах, на даху яких постійно осідає пил з вентиляційних установок і з навколишніх полів. iSolar від Kärcher - економічне рішення як для власників сонячних енергоустановок, так і для фірм, що займаються їх очищенням.
Наша рекомендація по очищенню фотогальванічних енергетичних установок: апарат високого тиску з підігрівом води HDS 10/20-4 M или без подогрева воды HD 10/23-4 S в комбінації з водопом'якшувачем і аксесуарами системи iSolar - дисковою щіткою (або щіткової збіркою) і телескопічною штангою.
Для дбайливою і ретельного очищення: iSolar 800/400
Щітки пристосувань Solar 400 і iSolar 800 приводяться в обертання струменем води, що формується апаратом високого тиску, і використовується одночасно також для змивання бруду. Очищуючий ефект забезпечується механічним впливом щіток, нейлонова щетина яких не залишає подряпин на поверхні модулів. Робота в режимі низького тиску виключає небезпеку пошкодження модулів. Для забезпечення тривалого терміну служби обертові щітки iSolar 800/400 закріплені на міцних шарикопідшипниках.
iSolar 400
Аксесуар Solar 400 з дисковою щіткою, що обертається завдяки потоку води, має робочу ширину 400 мм, оптимальну для очищення сонячних батарей малих і середніх розмірів. Мала вага і зручність в обігу дозволяють легко очищати навіть комплекси сонячних модулів, що встановлені на опорах.
- Компактна модель початкового рівня для очищення невеликих площ
- Чудово підходить для очищення окремо розташованих комплексів сонячних модулів
- Дискова щітка з кулькоподібним підшипником, що обертається струменем води
- Роз'єм M 18 x 1,5, сумісний з більшістю апаратів HD / HDS
- Забезпечує попереднє зволоження сусідніх модулів
iSolar 800
Аксесуар iSolar 800 з робочою шириною 800 мм оснащено двома дисковими щітками, які приводяться в обертання потоком води.
Зустрічне обертання щіток компенсує радіальні зусилля, що виникають, полегшуючи управління аксесуаром.
Значно полегшує роботу і шарнірне з'єднання аксесуару, яке гарантує прилягання щіток до поверхні і її рівномірне очищення. Аксесуар відрізняється високою продуктивністю за площею, що дозволяє ефективно очищати сонячні батареї великих розмірів (наприклад, змонтовані на дахах тваринницьких приміщень).
- Висока ефективність очищення і продуктивність по площі
- Зручність в обігу завдяки компенсації поперечних зусиль
- Дискові щітки зустрічного обертання з кулькоподібними підшипниками
- Міцний латунний шарнір для зміни робочого кутового положення
- Роз'єм M 18 x 1,5, сумісність з більшістю апаратів HD / HDS
- Забезпечує попереднє зволоження сусідніх модулів
Страхувальний аксесуар iSolar: для безпечної роботи на даху
- Сертифікована система захисту
- Переміщається уловлювачі з амортизатором
- Міцний металевий ящик для зберігання і транспортування
- Трос довжиною 12 м
- Кріпильний карабін
- Страхувальний пояс з швидкодіючими замками
Проти стійкого бруду і вапняного нальоту
При використанні жорсткої води на поверхні очищених модулів може залишатися вапняний наліт, що значно знижує їх енерговіддачу. Надійний захист від плям вапна гарантують запропоновані Kärcher мобільні водопом'якшувачі і засіб для чищення сонячних батарей RM 99. Іонообмінна смола, що використовується в водопом'якшувачах, поглинає розчинене вапно і зменшує жорсткість води до рівня 0-1° dH. А якщо однієї лише води недостатньо для ефективного очищення, використовується засіб RM 99, що видаляє навіть сильні жирові забруднення і одночасно зв'язує вапно, що виключає утворення нальоту.
Засіб для чищення сонячних батарей RM 99: ефективний і дбайливий
- Ефективно і дбайливо усуває найстійкіші забруднення
- Запобігає утворенню вапняного нальоту
- при будь-якої жорсткості води
- Розкладається біологічним шляхом
Мобільна система пом'якшення
Жорстка вода може залишати на поверхнях вапняний наліт, надійний захист від якого гарантують запропоновані Kärcher мобільний водопом'якшувач WS 50 і засіб для чищення сонячних батарей RM 99. Іонообмінна смола, що використовується в водопом'якшувачах, поглинає розчинене вапно і зменшує жорсткість води до рівня 0-1 ° dH. Для висихання очищених поверхонь без утворення плям
- Висока мобільність і простота транспортування
- Рама із сталевих труб з порошковим покриттям і великі колеса з пневматичними шинами