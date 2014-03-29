iSolar от Kärcher : системне рішення для очищення сонячних батарей

Забруднення пилом, кіптявою і пилком значно знижує продуктивність фотогальванічних батарей і сонячних систем теплопостачання - втрати енергії можуть досягати 20%. Ні дощ, ні вітер не можуть повністю видалити бруд, але Kärcher пропонує для цього ефективне рішення - нову систему аксесуарів для апаратів високого тиску iSolar, що складається з телескопічних штанг і пристосувань з обертовими щітками, що закріплюються на них. Різні штанги і щіткові пристосування дозволяють економічно очищати сонячні моделі площею до 1.500 м?. Система iSolar має сертифікат Німецького сільськогосподарського товариства.

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Чисті модулі - висока енерговіддача

Перша система для чищення фотогальванічних енергетичних установок з сертифікатом Німецького сільськогосподарського товариства (DLG): Kärcher пропонує чудове рішення для ефективного очищення модулів сонячних батарей, що значно підвищує їх енерговіддачу -
до 20% в порівнянні з сильно забрудненими модулями.

Можливості системи iSolar виключно широкі. Застосування цієї системи для очищення модулів сонячних систем електро- і теплопостачання гарантує прибуткове використання енергії сонця як різними підприємствами, так і власниками приватних будинків. Особливо ефективно її використання в місцях, схильних до інтенсивного забруднення, наприклад, на фермах, на даху яких постійно осідає пил з вентиляційних установок і з навколишніх полів. iSolar від Kärcher - економічне рішення як для власників сонячних енергоустановок, так і для фірм, що займаються їх очищенням.

Наша рекомендація по очищенню фотогальванічних енергетичних установок: апарат високого тиску з підігрівом води HDS 10/20-4 M или без подогрева воды HD 10/23-4 S в комбінації з водопом'якшувачем і аксесуарами системи iSolar - дисковою щіткою (або щіткової збіркою) і телескопічною штангою.

Для дбайливою і ретельного очищення: iSolar 800/400

Щітки пристосувань Solar 400 і iSolar 800 приводяться в обертання струменем води, що формується апаратом високого тиску, і використовується одночасно також для змивання бруду. Очищуючий ефект забезпечується механічним впливом щіток, нейлонова щетина яких не залишає подряпин на поверхні модулів. Робота в режимі низького тиску виключає небезпеку пошкодження модулів. Для забезпечення тривалого терміну служби обертові щітки iSolar 800/400 закріплені на міцних шарикопідшипниках.

iSolar 400

iSolar 400

Аксесуар Solar 400 з дисковою щіткою, що обертається завдяки потоку води, має робочу ширину 400 мм, оптимальну для очищення сонячних батарей малих і середніх розмірів. Мала вага і зручність в обігу дозволяють легко очищати навіть комплекси сонячних модулів, що встановлені на опорах.

  • Компактна модель початкового рівня для очищення невеликих площ
  • Чудово підходить для очищення окремо розташованих комплексів сонячних модулів
  • Дискова щітка з кулькоподібним підшипником, що обертається струменем води
  • Роз'єм M 18 x 1,5, сумісний з більшістю апаратів HD / HDS
  • Забезпечує попереднє зволоження сусідніх модулів

iSolar 800

Аксесуар iSolar 800 з робочою шириною 800 мм оснащено двома дисковими щітками, які приводяться в обертання потоком води.
Зустрічне обертання щіток компенсує радіальні зусилля, що виникають, полегшуючи управління аксесуаром.
Значно полегшує роботу і шарнірне з'єднання аксесуару, яке гарантує прилягання щіток до поверхні і її рівномірне очищення. Аксесуар відрізняється високою продуктивністю за площею, що дозволяє ефективно очищати сонячні батареї великих розмірів (наприклад, змонтовані на дахах тваринницьких приміщень).

  • Висока ефективність очищення і продуктивність по площі
  • Зручність в обігу завдяки компенсації поперечних зусиль
  • Дискові щітки зустрічного обертання з кулькоподібними підшипниками
  • Міцний латунний шарнір для зміни робочого кутового положення
  • Роз'єм M 18 x 1,5, сумісність з більшістю апаратів HD / HDS
  • Забезпечує попереднє зволоження сусідніх модулів
iSolar 800
iSolar Absturzsicherung

Страхувальний аксесуар iSolar: для безпечної роботи на даху

  • Сертифікована система захисту
  • Переміщається уловлювачі з амортизатором
  • Міцний металевий ящик для зберігання і транспортування
  • Трос довжиною 12 м
  • Кріпильний карабін
  • Страхувальний пояс з швидкодіючими замками

Проти стійкого бруду і вапняного нальоту

При використанні жорсткої води на поверхні очищених модулів може залишатися вапняний наліт, що значно знижує їх енерговіддачу. Надійний захист від плям вапна гарантують запропоновані Kärcher мобільні водопом'якшувачі і засіб для чищення сонячних батарей RM 99. Іонообмінна смола, що використовується в водопом'якшувачах, поглинає розчинене вапно і зменшує жорсткість води до рівня 0-1° dH. А якщо однієї лише води недостатньо для ефективного очищення, використовується засіб RM 99, що видаляє навіть сильні жирові забруднення і одночасно зв'язує вапно, що виключає утворення нальоту.

Засіб для чищення сонячних батарей RM 99: ефективний і дбайливий

  • Ефективно і дбайливо усуває найстійкіші забруднення
  • Запобігає утворенню вапняного нальоту
  • при будь-якої жорсткості води
  • Розкладається біологічним шляхом
iSolar RM 99
iSolar WS 50

Мобільна система пом'якшення

Жорстка вода може залишати на поверхнях вапняний наліт, надійний захист від якого гарантують запропоновані Kärcher мобільний водопом'якшувач WS 50 і засіб для чищення сонячних батарей RM 99. Іонообмінна смола, що використовується в водопом'якшувачах, поглинає розчинене вапно і зменшує жорсткість води до рівня 0-1 ° dH. Для висихання очищених поверхонь без утворення плям

  • Висока мобільність і простота транспортування
  • Рама із сталевих труб з порошковим покриттям і великі колеса з пневматичними шинами
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