Мінімум зусиль, максимум продуктивності. Наш новий пістолет високого тиску EASY! Force

EASY! Force: ще ніколи не було так просто управляти тиском

Оцініть новий рівень ергономічності при виконанні робіт по чистці високим тиском: новий пістолет EASY! Force не вимагає від Вас зусиль для утримання важеля в натиснутому стані.

Питання ергономіки.

Оскільки роботи з апаратами високого тиску вимагають великих фізичних зусиль, особливе значення має ергономіка використовуваної техніки. Безперервне утримання важеля звичайного пістолета в натиснутому стані швидко призводить до стомлення оператора, сковує його руху і викликає больові відчуття в руках. Тому виконання масштабних прибиральних робіт практично неможливо без частих перерв або зміни оператора. Наша технологія EASY!Force раз і назавжди змінює таку ситуацію: відтяжка важеля пістолета більше не вимагає ніяких зусиль.

Довговічність завдяки керамічному клапану.

Головною причиною відмов пістолетів високого тиску є пошкодження їх клапанів наявними у воді твердотільними домішками. Наш пістолет EASY!Force вирішує і цю проблему: його клапан, кулька і сідло, що виконані з кераміки, здатний протистояти впливу будь-яких твердих частинок. Це гарантує Вам 5-кратне збільшення терміну служби в порівнянні з пістолетами, оснащеними звичайним клапаном.

Інтуїтивно зрозумілий для безпечної роботи.

Запобіжник нового пістолета EASY!Force виключає його ненавмисне включення, забезпечуючи Вам максимальну безпеку і зручність в роботі. Щоб включити струмінь води, досить лише одноразово натиснути на запобіжник - простим інтуїтивним рухом. Пістолет EASY!Force залишиться включеним при утриманні важеля і негайно відключиться, як тільки Ви відпустите його.