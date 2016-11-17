Мінімум зусиль, максимум продуктивності. Наш новий пістолет високого тиску EASY! Force
Міць в Ваших руках! Наскільки б складною не була задача чистки, Ви легко вирішите її за допомогою нашого пістолета EASY! Force, який дозволяє легко управляти апаратом високого тиску. Революційна конструкція цього ергономічного пістолета передбачає використання сили віддачі водяного струменя для зведення зусилля відтяжки важеля до нуля, що забезпечує тривалу роботу без перевтоми. Спробуйте наш пістолет EASY! Force - і Ви не захочете випускати його з рук!
EASY! Force: ще ніколи не було так просто управляти тиском
Оцініть новий рівень ергономічності при виконанні робіт по чистці високим тиском: новий пістолет EASY! Force не вимагає від Вас зусиль для утримання важеля в натиснутому стані.
Питання ергономіки.
Оскільки роботи з апаратами високого тиску вимагають великих фізичних зусиль, особливе значення має ергономіка використовуваної техніки. Безперервне утримання важеля звичайного пістолета в натиснутому стані швидко призводить до стомлення оператора, сковує його руху і викликає больові відчуття в руках. Тому виконання масштабних прибиральних робіт практично неможливо без частих перерв або зміни оператора. Наша технологія EASY!Force раз і назавжди змінює таку ситуацію: відтяжка важеля пістолета більше не вимагає ніяких зусиль.
Довговічність завдяки керамічному клапану.
Головною причиною відмов пістолетів високого тиску є пошкодження їх клапанів наявними у воді твердотільними домішками. Наш пістолет EASY!Force вирішує і цю проблему: його клапан, кулька і сідло, що виконані з кераміки, здатний протистояти впливу будь-яких твердих частинок. Це гарантує Вам 5-кратне збільшення терміну служби в порівнянні з пістолетами, оснащеними звичайним клапаном.
Інтуїтивно зрозумілий для безпечної роботи.
Запобіжник нового пістолета EASY!Force виключає його ненавмисне включення, забезпечуючи Вам максимальну безпеку і зручність в роботі. Щоб включити струмінь води, досить лише одноразово натиснути на запобіжник - простим інтуїтивним рухом. Пістолет EASY!Force залишиться включеним при утриманні важеля і негайно відключиться, як тільки Ви відпустите його.
Зручність у будь-якій ситуації
Ми подбали про зручність роботи в будь-якій ситуації. Наш новий пістолет EASY!Force гарантує оптимальну ергономічність при вирішенні всіх звичайних завдань, а якщо буде потрібно виконувати роботи над головою або часто міняти кутове положення струменевої трубки, на допомогу прийде додаткова рукоятка.
Додаткова рукоятка для полегшення роботи.
Опціонно передбачена рукоятка, що встановлюється на струменевій трубці нашого нового покоління приладдя EASY!Lock, що дозволить Вам виконувати різні роботи в оптимальній в фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат.
Додаткова рукоятка фіксується на струменевій трубці в різних положеннях, що залежать від зросту оператора і необхідного кутового положення струменя. Налаштування здійснюється легко і швидко за допомогою звичайного гвинта. Ергономічна форма рукоятки дозволяє зручно утримувати її як правшам, так і шульгам, а можливість повороту струменевої трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи - гнучкіше виконувати найрізноманітніші операції.
EASY!Lock: Швидке і просте підключення
Наші запатентовані швидкодіючі роз'єми EASY!Lock гарантують Вам неймовірну швидкість приєднання і від'єднання приладів - в 5 разів швидше, ніж при використанні звичайних різьбових роз'ємів, яким вони до того ж не поступаються в надійності і довговічності.
Швидка готовність до роботи - швидкий результат.
Підготовка апарату високого тиску до роботи, приєднання і заміна різних аксесуарів в процесі роботи і їх від'єднання після її завершення завжди вимагали чимало часу. Забудьте про це: наша система EASY!Lock, що поєднує переваги швидкодіючих роз'ємів і різьбових з'єднань, дозволить Вам скоротити витрати часу на ці операції приблизно на 80%. Заощаджений час Ви можете використовувати для більш ефективної роботи або для вирішення інших важливих завдань.
Унікальні швидкодія, міцність і надійність.
Різьбові з'єднання відрізняються неперевершеними надійністю і терміном служби, а швидкодіючі роз'єми гарантують максимальну економію часу. Ми пропонуємо Вам рішення, що об'єднує ці переваги: наш роз'єм EASY!Lock не поступається звичайному загвинчуванню в надійності, а швидкодіючому роз'єму - в швидкості приєднання і від'єднання. Багатозахідне різьблення з направляючою для полегшення приєднання стопориться за допомогою конуса. Простим поворотом на 360° Ви можете приєднувати до апарату високого тиску все необхідне приладдя - аж до сопел. Швидко і надійно - раз за разом.
Прогрес не означає додаткову вагу.
Важливою особливістю нашої інноваційної системи EASY!Lock є те, що нові роз'єми важать не більше звичайних різьбових роз'ємів. Ще одним важливим удосконаленням є спосіб ущільнення струменевої трубки з боку сопла: замість колишнього осьового ущільнення тепер використовується радіальний ущільнювальний елемент, який встановлюється безпосередньо перед різьбленням. Таке рішення значно збільшує термін служби елемента ущільнювача і зменшує ризик його втрати.
Як виглядають ідеальні з'єднання
Для здійснення різноманітних з'єднань на шляху від апарату високого тиску до сопла і забезпечення повної сумісності нової і колишньої систем з'єднання передбачені 8 різних адаптерів. Тим самим Вам гарантується можливість без обмежень використовувати вже наявні апарати та приладдя в комбінації з новими апаратами і приладдям, оснащеними роз'ємами EASY!Lock. У нашому довіднику-пошуковику Ви знайдете огляд всіх адаптерів із зазначенням цілей їх застосування. Наприклад, адаптер під номером 2 дозволяє миттєво переоснастити будь-який апарат високого тиску з роз'ємом M 22 × 1,5 для використання з приладдям нової системи EASY!Lock.