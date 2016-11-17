Пошук адаптера EASY!Lock

Як виглядає ідеальне сполучення. Для того щоб з'єднувати між собою різні частини аксесуарів і приєднувати їх до апаратів було зроблено 8 адаптерів. Це гарантує, що всі існуючі апарати і нове додаткове обладнання можуть з'єднуватися без будь-яких проблем між собою. В даному модулі ви зможете підібрати необхідний адаптер для вашого апарату.