Пошук адаптера EASY!Lock
Як виглядає ідеальне сполучення. Для того щоб з'єднувати між собою різні частини аксесуарів і приєднувати їх до апаратів було зроблено 8 адаптерів. Це гарантує, що всі існуючі апарати і нове додаткове обладнання можуть з'єднуватися без будь-яких проблем між собою. В даному модулі ви зможете підібрати необхідний адаптер для вашого апарату.
Як швидко знайти вірний адаптер.
Спочатку виберіть групу товарів угорі ліворуч. Далі необхідно перевірити яке саме з'єднання ви використовуєте. Щоб дізнатися яке саме з'єднання ви використовуєте натисніть на іконку інформації. Далі в правому віконці виберіть групу продуктів, які ви хочете з'єднати. Після цього вірний адаптер буде показаний в центрі.